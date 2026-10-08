Joan Garcia, Galatasaray maçı öncesi dönüyor

Barcelona'da sakatlığı geçen kaleci Joan Garcia, cumartesi günkü Getafe maçında forma giyebilecek. İspanyol kalecinin, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında da kalede olması bekleniyor.

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calendar 08 Ekim 2026 13:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Joan Garcia, Galatasaray maçı öncesi dönüyor
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Barcelona, sakatlığını atlatan kalecisi Joan Garcia'ya kavuşuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol basınında yer alan habere göre, Garcia, sakatlığını atlattı ve takımla çalıştı. Tedavisi tamamlanan 25 yaşındaki file bekçisi, cumartesi günkü Getafe maçında forma giyebilecek duruma geldi. Garcia'nın, Getafe'nin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında da kalede olması bekleniyor.

Öte yandan Barcelona'da tedavisi devam eden Raphinha'nın durumu ise netlik kazanmadı. Takım antrenmanında yer almayan Brezilyalı futbolcunun, Getafe maçında forma giyme ihtimali bulunuyor ancak son durum cuma günkü testlerin ardından netlik kazanacak.

Milli aranın ardından ligde sahasında Getafe'yi konuk edecek Barcelona, daha sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak.

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