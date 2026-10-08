Michael Jordan, sosyal medya, bahis, istatistikler ve kişisel marka oluşturma baskısına rağmen günümüz NBA'inde de önceliğinin yalnızca basketbol ve kazanmak olacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lizbon'daki SBC Summit'te Sportradar'dan Carsten Koerl ve DraftKings'ten Jason Robins ile bir araya gelen Jordan, modern NBA'in oyunculara yüklediği sorumlulukları değerlendirdi.
talkSport'un aktardığına göre Jordan, günümüz koşullarında oynamanın nasıl olacağı sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bunu düşündüm. Bugün oynasaydım oyun nasıl olurdu? Tamamen farklı bir oyun. Ancak sonunda vardığım sonuç şu: Ben sadece basketbol oynardım."
Jordan, bahis piyasalarının ya da istatistiklere ilişkin beklentilerin oyununa yön vermesine izin vermeyeceğini vurguladı:
"İnsanların neye bahis oynadığını düşünemem. İstatistiklerin ne olduğunu düşünemem. Ben zaten istatistikleri hiç önemsemedim. Tek önemsediğim, maçın sonunda ne olduğudur."
Altı kez NBA şampiyonluğu yaşayan Jordan, performansının bahis oynayan insanlara kazandırıp kazandırmamasının da kendisi için bir anlam taşımayacağını söyledi:
"Biz kazanırsak bahsi kimin kazandığı, kimin kaybettiği umurumda olmaz. Ben maçı kazandığımı bilirim. Sonuçta odaklandığım tek şey de buydu."
Jordan, kendi döneminde taraftarların oyuncuların saha dışındaki hayatına çok daha sınırlı erişimi olduğunu hatırlattı.
Günümüzde ise oyuncuların maç öncesinde ve sonrasında yaptıklarının takip edilebildiğini, bu bilgilerin bahis tercihlerini ve oranlarını da etkileyebildiğini belirtti:
"Benim oynadığım dönemde maçtan önce ne yaptığımı bilmezdiniz. Maçtan sonra ne yaptığımı da bilmezdiniz. Bugün bunların hepsini biliyorsunuz."
Jordan'a göre modern NBA'de istatistikler, gelecekteki kazançlar ve kişisel markalar da çok daha fazla önem taşıyor. Bu durum, oyuncuların sahadaki performanslarının ötesinde birçok unsuru düşünmesini gerektiriyor:
"Ben oynarken her şey çok basitti. Ya maçı kazanırdınız ya da kazanamazdınız. Bugün ise bir marka oluşturmanız gerekiyor. Sözleşmenizin sonunda ne kadar para kazanacağınız açısından rakamlarınızın nasıl olduğuna kafa yormanız gerekiyor."
Bu ek sorumlulukların günümüz oyuncuları üzerinde baskı yaratabileceğini kabul eden Jordan, mevcut neslin içinde bulunduğu koşullara imrenmediğini söyledi:
"Bugünkü spor dünyasında tamamen farklı bir boyut var ve buna imrenmiyorum."
Jordan, tüm bu değişimlere rağmen kendi önceliklerinin aynı kalacağına inandığını da sözlerine ekledi:
"Doğduğum dönemde doğmuş olmaktan memnunum. Basketbola çok bağlıyım. Bu yüzden oyuna bakış açımın değişeceğini düşünmüyorum."
Michael Jordan, NBA kariyerinde Chicago Bulls ile altı şampiyonluk kazanırken altı kez Finaller MVP'si, beş kez de normal sezon MVP'si seçildi. Efsane oyuncu, NBA'deki son sezonunu 2002-03'te Washington Wizards formasıyla geçirdi.
talkSport'un aktardığına göre Jordan, günümüz koşullarında oynamanın nasıl olacağı sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bunu düşündüm. Bugün oynasaydım oyun nasıl olurdu? Tamamen farklı bir oyun. Ancak sonunda vardığım sonuç şu: Ben sadece basketbol oynardım."
Jordan, bahis piyasalarının ya da istatistiklere ilişkin beklentilerin oyununa yön vermesine izin vermeyeceğini vurguladı:
"İnsanların neye bahis oynadığını düşünemem. İstatistiklerin ne olduğunu düşünemem. Ben zaten istatistikleri hiç önemsemedim. Tek önemsediğim, maçın sonunda ne olduğudur."
Altı kez NBA şampiyonluğu yaşayan Jordan, performansının bahis oynayan insanlara kazandırıp kazandırmamasının da kendisi için bir anlam taşımayacağını söyledi:
"Biz kazanırsak bahsi kimin kazandığı, kimin kaybettiği umurumda olmaz. Ben maçı kazandığımı bilirim. Sonuçta odaklandığım tek şey de buydu."
Jordan, kendi döneminde taraftarların oyuncuların saha dışındaki hayatına çok daha sınırlı erişimi olduğunu hatırlattı.
Günümüzde ise oyuncuların maç öncesinde ve sonrasında yaptıklarının takip edilebildiğini, bu bilgilerin bahis tercihlerini ve oranlarını da etkileyebildiğini belirtti:
"Benim oynadığım dönemde maçtan önce ne yaptığımı bilmezdiniz. Maçtan sonra ne yaptığımı da bilmezdiniz. Bugün bunların hepsini biliyorsunuz."
Jordan'a göre modern NBA'de istatistikler, gelecekteki kazançlar ve kişisel markalar da çok daha fazla önem taşıyor. Bu durum, oyuncuların sahadaki performanslarının ötesinde birçok unsuru düşünmesini gerektiriyor:
"Ben oynarken her şey çok basitti. Ya maçı kazanırdınız ya da kazanamazdınız. Bugün ise bir marka oluşturmanız gerekiyor. Sözleşmenizin sonunda ne kadar para kazanacağınız açısından rakamlarınızın nasıl olduğuna kafa yormanız gerekiyor."
Bu ek sorumlulukların günümüz oyuncuları üzerinde baskı yaratabileceğini kabul eden Jordan, mevcut neslin içinde bulunduğu koşullara imrenmediğini söyledi:
"Bugünkü spor dünyasında tamamen farklı bir boyut var ve buna imrenmiyorum."
Jordan, tüm bu değişimlere rağmen kendi önceliklerinin aynı kalacağına inandığını da sözlerine ekledi:
"Doğduğum dönemde doğmuş olmaktan memnunum. Basketbola çok bağlıyım. Bu yüzden oyuna bakış açımın değişeceğini düşünmüyorum."
Michael Jordan, NBA kariyerinde Chicago Bulls ile altı şampiyonluk kazanırken altı kez Finaller MVP'si, beş kez de normal sezon MVP'si seçildi. Efsane oyuncu, NBA'deki son sezonunu 2002-03'te Washington Wizards formasıyla geçirdi.