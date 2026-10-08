Mike Breen, Philadelphia 76ers'ın yeni takım arkadaşları LeBron James ve Joel Embiid hakkında anlattığı olayın James tarafından yalanlanmasının ardından çarşamba günü açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'e konuşan Breen, aktardığı hikâyenin Embiid'i gündemin merkezine taşımasından üzüntü duyduğunu belirtti:
"Hikâyenin yorumlanma biçimi beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Tek amacım, bir oyuncunun antrenman için sahaya bir veya iki dakika geç çıkması gibi küçük bir konuda bile LeBron'un takımın profesyonelliği ve sorumluluk anlayışı üzerinde şimdiden etkili olmasını övmekti."
Breen, söz konusu hikâyeyi pazartesi günü Philadelphia'nın New York Knicks'i 120-97 mağlup ettiği hazırlık maçının son çeyreğinde, MSG yayınında anlatmıştı.
Deneyimli spiker, Embiid'in antrenmana birkaç dakika geç geldiğini ve James'in de bu nedenle takım arkadaşını uyardığını söylemişti.
Breen, bilgiyi güvendiği bir kişiden aldığını ve James'in Philadelphia'da kısa sürede ortaya koyduğu liderliği vurgulamak için paylaştığını açıkladı.
James ise salı günü Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Embiid'in antrenmana geç kalmadığını belirterek insanlara yalan yaymayı bırakmaları çağrısında bulunmuştu.
Breen, James'in açıklamasını kabul ettiğini söyledi:
"Bana bu hikâyeyi anlatan kişinin bunu neden uyduracağını bilmiyorum. Ancak LeBron bunun hiç yaşanmadığını söylüyorsa ona inanıyorum ve bu bilgiyi paylaştığım için özür diliyorum."
İki sezon önce, Philadelphia'nın sezona 2 galibiyet ve 11 mağlubiyetle başladığı dönemde ESPN'den Shams Charania'ya konuşan kaynaklar, takım arkadaşlarının geç kalması nedeniyle Embiid'i uyardığını aktarmıştı.
76ers Başantrenörü Nick Nurse ise mevcut tartışmadan ancak çarşamba günkü antrenmanın ardından haberdar olduğunu söyledi ve Embiid'in kamptaki çalışmalarını övdü:
"Bana daha önce söylenenlerle şimdi sorduğunuz şeyler beni şaşırtıyor, çünkü kendisi harikaydı. Çok iyi durumda, antrenmanlarda sahada. Çok sıkı çalıştı ve gerçekten çok iyi görünüyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir şeyin ortaya çıkması beni şaşırtıyor."
James, Embiid ve Tyrese Maxey, Knicks karşısında forma giymemişti. Philadelphia, perşembe günü Brooklyn Nets'e konuk olacak.
"Hikâyenin yorumlanma biçimi beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Tek amacım, bir oyuncunun antrenman için sahaya bir veya iki dakika geç çıkması gibi küçük bir konuda bile LeBron'un takımın profesyonelliği ve sorumluluk anlayışı üzerinde şimdiden etkili olmasını övmekti."
Breen, söz konusu hikâyeyi pazartesi günü Philadelphia'nın New York Knicks'i 120-97 mağlup ettiği hazırlık maçının son çeyreğinde, MSG yayınında anlatmıştı.
Deneyimli spiker, Embiid'in antrenmana birkaç dakika geç geldiğini ve James'in de bu nedenle takım arkadaşını uyardığını söylemişti.
Breen, bilgiyi güvendiği bir kişiden aldığını ve James'in Philadelphia'da kısa sürede ortaya koyduğu liderliği vurgulamak için paylaştığını açıkladı.
James ise salı günü Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Embiid'in antrenmana geç kalmadığını belirterek insanlara yalan yaymayı bırakmaları çağrısında bulunmuştu.
Breen, James'in açıklamasını kabul ettiğini söyledi:
"Bana bu hikâyeyi anlatan kişinin bunu neden uyduracağını bilmiyorum. Ancak LeBron bunun hiç yaşanmadığını söylüyorsa ona inanıyorum ve bu bilgiyi paylaştığım için özür diliyorum."
İki sezon önce, Philadelphia'nın sezona 2 galibiyet ve 11 mağlubiyetle başladığı dönemde ESPN'den Shams Charania'ya konuşan kaynaklar, takım arkadaşlarının geç kalması nedeniyle Embiid'i uyardığını aktarmıştı.
76ers Başantrenörü Nick Nurse ise mevcut tartışmadan ancak çarşamba günkü antrenmanın ardından haberdar olduğunu söyledi ve Embiid'in kamptaki çalışmalarını övdü:
"Bana daha önce söylenenlerle şimdi sorduğunuz şeyler beni şaşırtıyor, çünkü kendisi harikaydı. Çok iyi durumda, antrenmanlarda sahada. Çok sıkı çalıştı ve gerçekten çok iyi görünüyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir şeyin ortaya çıkması beni şaşırtıyor."
James, Embiid ve Tyrese Maxey, Knicks karşısında forma giymemişti. Philadelphia, perşembe günü Brooklyn Nets'e konuk olacak.