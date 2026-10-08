Nurkic, ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle en az dört hafta yok

Utah Jazz pivotu Jusuf Nurkic'in sağ ayak ikinci parmağındaki sakatlık nedeniyle en az dört hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 13:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Nurkic, ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle en az dört hafta yok
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Utah Jazz pivotu Jusuf Nurkic'in sağ ayak ikinci parmağındaki sakatlık nedeniyle en az dört hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Prime Video'dan Chris Haynes'in kaynaklarına dayandırdığı habere göre Nurkic'in sağ ayak ikinci parmağındaki plantar plak dokusunda kısmi yırtık tespit edildi.

Jazz'ın salı günü Denver Nuggets ile oynadığı hazırlık maçında, Nurkic'in yokluğunda ilk beşte Jaxson Hayes görev aldı.

Nurkic, Utah'ın ilk hazırlık maçında 11 dakika sahada kalmış ve 4 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blok kaydetmişti.

Jazz, yaz aylarında tecrübeli pivotla iki yıllığına 22 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalamıştı. Utah, Nurkic'i Haziran 2025'te Charlotte Hornets'tan takas yoluyla kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, 10,9 sayı, 10,4 ribaund, 4,8 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları yakalamıştı. Nurkic ayrıca kulüp tarihinde üst üste üç maçta triple-double yapan ilk oyuncu olmuştu.

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