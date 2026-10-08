Dietmar Hamann'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler!

Dietmar Hamann, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

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calendar 08 Ekim 2026 12:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dietmar Hamann'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler!
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Alman eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı olayla gündeme gelen Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hamann, "Portekiz Milli Takımı'nı her zaman ilgiyle takip ettim çünkü muhteşem oyuncuları var. Bana göre, Ronaldo ilk 11'de olmasaydı son 3 turnuvada daha fazla başarılı olabilirlerdi." dedi.

Dietmar Hamann, Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasıyla ilgili, "Bir oyuncu emekli olma ya da ayrılma fırsatı kaçırdığında, bu kararı başka biri vermek zorunda kalır. Teknik direktör onu kadroda tuttu ama bana göre bu çok uzun zaman önce yapılmalıydı." diye konuştu.

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