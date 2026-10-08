Romelu Lukaku'nun hedefi Lionel Messi'yi geçmek!

Belçika adına 94 gol atan Romelu Lukaku, Lionel Messi'nin Arjantin'de attığı 126 golü geçmek istiyor.

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calendar 08 Ekim 2026 11:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Romelu Lukaku'nun hedefi Lionel Messi'yi geçmek!
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Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı kariyerini 126 golle tamamladı. Portekiz adına 146 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo'nun zirvede yer aldığı listede tanıdık bir isim var: Romelu Lukaku. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika'da 94 gol atan 33 yaşındaki Lukaku aktif futbolcular arasında Messi'ye en yakın isim. Lukaku, milli takım kariyerini noktalamadan öncesi Lionel Messi'yi geçmek istiyor.

Emekli olan isimlerden Ali Daei'nin (İran) 108, Sunil Chhetri'nin ise (Hindistan) 95 golü bulunuyor.

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