Göztepe Eyüpspor'a bileniyor!

Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe, milli aranın ardından oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasına hazırlanıyor. İlk 6 haftada 3 beraberlik alarak düşme hattında kalan sarı-kırmızılılar, İstanbul deplasmanında kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli maçlar nedeniyle lige verilen 22 günlük arayı yoğun antrenman programıyla değerlendiren İzmir temsilcisi, bu süreçte iki hazırlık maçına çıktı. Göztepe'de sakat futbolcuların durumunda yaşanan olumlu gelişmeler de teknik heyeti rahatlattı.
DÖRT FUTBOLCUDAN İYİ HABER
8 Ağustos'ta Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak ligde forma giyemeyen Sonko Sundberg, sağlığına kavuştu. Gambiyalı stoper, milli arada oynanan iki hazırlık maçına da ilk 11'de başladı.
Sakatlıklarını atlatan Novatus Miroshi ve Gökdeniz Bayrakdar da hazırlık karşılaşmalarında süre aldı.
Gençlerbirliği ile oynanan ikinci hafta maçında sakatlanan Brezilyalı savunmacı Alan Godoi ise takımla çalışmalara başladı.
OGÜN BAYRAK'IN CEZASI BİTTİ
Göztepe'de bir diğer olumlu gelişme Ogün Bayrak'ın cezasının sona ermesi oldu.
Gaziantep FK ile oynanan dördüncü hafta karşılaşmasında kırmızı kart gören ve son iki maçta forma giyemeyen futbolcu, cezasını tamamladı.
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Eyüpspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.
DÖRT FUTBOLCUDAN İYİ HABER
8 Ağustos'ta Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak ligde forma giyemeyen Sonko Sundberg, sağlığına kavuştu. Gambiyalı stoper, milli arada oynanan iki hazırlık maçına da ilk 11'de başladı.
Sakatlıklarını atlatan Novatus Miroshi ve Gökdeniz Bayrakdar da hazırlık karşılaşmalarında süre aldı.
Gençlerbirliği ile oynanan ikinci hafta maçında sakatlanan Brezilyalı savunmacı Alan Godoi ise takımla çalışmalara başladı.
OGÜN BAYRAK'IN CEZASI BİTTİ
Göztepe'de bir diğer olumlu gelişme Ogün Bayrak'ın cezasının sona ermesi oldu.
Gaziantep FK ile oynanan dördüncü hafta karşılaşmasında kırmızı kart gören ve son iki maçta forma giyemeyen futbolcu, cezasını tamamladı.
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Eyüpspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.