UEFA'da Aleksander Ceferin yeniden aday

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dördüncü dönem için yeniden aday olacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 18:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
UEFA'da Aleksander Ceferin yeniden aday
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dördüncü dönem için yeniden aday olacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ceferin, kararını Berlin'de UEFA'ya bağlı 55 ulusal federasyonun başkanlarının katıldığı toplantıda duyurdu.

İlk kez 2016'da başkan seçilen 58 yaşındaki Sloven yönetici, Şubat 2024'te yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Ceferin, "Önümüzde hala yapılacak önemli işler var. Bu nedenle federasyonların talebini kabul ettim. Hedefim, Avrupa futbolunu bir arada tutmak ve UEFA'yı gelecek nesle hazır şekilde bırakmak." ifadelerini kullandı.

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