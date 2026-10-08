NBA ve FIBA, Avrupa'da yeni bir lig kurmakta kararlı

Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), ortak bir açıklama yaparak, Avrupa'da yeni bir profesyonel lig kurma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Ekim 2026 12:38
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA ve FIBA, Avrupa'da yeni bir lig kurmakta kararlı
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Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), ortak bir açıklama yaparak, Avrupa'da yeni bir profesyonel lig kurma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA ve FIBA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Avrupa Ligi (EuroLeague), FIBA ve NBA'in Avrupa basketbolunu tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kuracağı ortaklık, basketbolun Avrupa genelindeki büyük potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak ve başta taraftarlar olmak üzere kulüplere ve oyunculara önemli faydalar sunacaktır. NBA ve FIBA, Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler basketbol ligi kurma konusundaki kararlılıklarını sürdürmektedir. Her iki kuruluş, büyüme, fırsatlar ve Avrupa spor modelinin temel ilkelerine ilişkin vizyonlarını paylaşan ortaklarla birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir basketbol ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını da korumaktadır."

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