Ange Postecoglou'dan Ronaldo için yorum yok!

Al-Nassr Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı olay konusunda yorum yapmak istemediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Postecoglou, "Cristiano Ronaldo iyi durumda. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazır. Bizim için önemli şey bu." dedi.
61 yaşındaki teknik adam, "Portekiz Milli Takımı ve orada yaşananlara gelince, ben de daha önce milli takım teknik direktörlüğü yaptım ve kulüp teknik direktörlerinin milli takımdaki olaylar hakkında yorum yapmasından hoşlanmazdım. Bu nedenle bu konu hakkında konuşmayacağım." sözlerini sarf etti.
BU SEZON RONALDO
Al-Nassr'da bu sezon 7 maçta süre bulan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 3 kez ağları havalandırdı.
61 yaşındaki teknik adam, "Portekiz Milli Takımı ve orada yaşananlara gelince, ben de daha önce milli takım teknik direktörlüğü yaptım ve kulüp teknik direktörlerinin milli takımdaki olaylar hakkında yorum yapmasından hoşlanmazdım. Bu nedenle bu konu hakkında konuşmayacağım." sözlerini sarf etti.
BU SEZON RONALDO
Al-Nassr'da bu sezon 7 maçta süre bulan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 3 kez ağları havalandırdı.