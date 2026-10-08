Ange Postecoglou'dan Ronaldo için yorum yok!

Al-Nassr Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda yaşadığı olayla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Ekim 2026 16:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ange Postecoglou'dan Ronaldo için yorum yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Al-Nassr Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı olay konusunda yorum yapmak istemediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Postecoglou, "Cristiano Ronaldo iyi durumda. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazır. Bizim için önemli şey bu." dedi.

61 yaşındaki teknik adam, "Portekiz Milli Takımı ve orada yaşananlara gelince, ben de daha önce milli takım teknik direktörlüğü yaptım ve kulüp teknik direktörlerinin milli takımdaki olaylar hakkında yorum yapmasından hoşlanmazdım. Bu nedenle bu konu hakkında konuşmayacağım." sözlerini sarf etti.

BU SEZON RONALDO

Al-Nassr'da bu sezon 7 maçta süre bulan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 3 kez ağları havalandırdı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.