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Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh kararı! Italiano'dan yönetime net talimat

Beşiktaş'ta Tottenham ve Hull City'nin radarına girdiği öne sürülen Hyeon-gyu Oh için teknik direktör Vincenzo Italiano'dan net karar geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 11:06 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 11:25
Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh kararı! Italiano'dan yönetime net talimat
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Hyeon-Gyu Oh
Hyeon-Gyu Oh
Beşiktaş
Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'in 7.haftasında pazar günü sahasında Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadeleden 3 puanla ayrılmak isteyen siyah-beyazlılarda bir yandan da kadro planlaması ve transfer çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş'ta mevcut kadroda bulunan yıldız isimlere de teklifler geliyor. Bu isimlerden biri de Hyeon-gyu Oh…

PREMIER LİG TAKIMLARI DEVREDE

Beşiktaş'ın Güney Koreli yıldız golcüsü, Premier Lig takımları Tottenham ve Hull City tarafından isteniyor. Hatta bu ekiplerin, devre arasında Beşiktaş ile masaya oturmayı planladığı öne sürülüyor.

ITALIANO'DAN KARAR

Yıldız golcünün, İngiliz ekiplerine transferi gündeme geldikten sonra teknik direktör Vincenzo Italiano sürpriz bir hamlede bulundu.

TRANSFERE İZİN YOK

Takvim'de yer alan habere göre İtalyan teknik adam, oyuncusunun takımdan gönderilmesini istemiyor ve bunu yönetimle de paylaştı.

SATIŞINA KARŞI ÇIKTI

Sezon boyunca uzun maratonda Güney Koreli yıldızdan yararlanmak isteyen Italiano'nun Oh'un satışına kesinlikle karşı çıktığı öğrenildi.

"İKİ GOLCÜMDEN DE MEMNUNUM"

Tecrübeli teknik adam, "Dusan Vlahovic ile birlikte uyum içerisindeler. 3 maratonda mücadele ediyoruz. Sakatlık ve cezalılar olacak.

İki golcümden de memnunum. Oh, idmanlarda çok iyi çalışıyor. Onunla yola devam etmeyi planlıyorum" dediği iddia edildi.

OCAK AYINDA GELDİ

Hyeon-gyu Oh, ocak ayında Belçika Ligi ekibi Genk'ten Beşiktaş'a 14 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında şimdiye kadar tüm kulvarlarda toplamda 29 karşılaşmada görev aldı.

PERFORMANSI

1,940 dakika süre alan oyuncu, bu zaman zarfında rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 6 da asist katkısı üretmeyi başardı.

SÖZLEŞME DURUMU

Güney Koreli yıldızın, siyah-beyazlı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ

Hyeon-gyu Oh'un güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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