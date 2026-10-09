Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh kararı! Italiano'dan yönetime net talimat

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'in 7.haftasında pazar günü sahasında Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadeleden 3 puanla ayrılmak isteyen siyah-beyazlılarda bir yandan da kadro planlaması ve transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'ta mevcut kadroda bulunan yıldız isimlere de teklifler geliyor. Bu isimlerden biri de Hyeon-gyu Oh…
PREMIER LİG TAKIMLARI DEVREDE
Beşiktaş'ın Güney Koreli yıldız golcüsü, Premier Lig takımları Tottenham ve Hull City tarafından isteniyor. Hatta bu ekiplerin, devre arasında Beşiktaş ile masaya oturmayı planladığı öne sürülüyor.
ITALIANO'DAN KARAR
Yıldız golcünün, İngiliz ekiplerine transferi gündeme geldikten sonra teknik direktör Vincenzo Italiano sürpriz bir hamlede bulundu.
TRANSFERE İZİN YOK
Takvim'de yer alan habere göre İtalyan teknik adam, oyuncusunun takımdan gönderilmesini istemiyor ve bunu yönetimle de paylaştı.
SATIŞINA KARŞI ÇIKTI
Sezon boyunca uzun maratonda Güney Koreli yıldızdan yararlanmak isteyen Italiano'nun Oh'un satışına kesinlikle karşı çıktığı öğrenildi.
"İKİ GOLCÜMDEN DE MEMNUNUM"
Tecrübeli teknik adam, "Dusan Vlahovic ile birlikte uyum içerisindeler. 3 maratonda mücadele ediyoruz. Sakatlık ve cezalılar olacak.
İki golcümden de memnunum. Oh, idmanlarda çok iyi çalışıyor. Onunla yola devam etmeyi planlıyorum" dediği iddia edildi.
OCAK AYINDA GELDİ
Hyeon-gyu Oh, ocak ayında Belçika Ligi ekibi Genk'ten Beşiktaş'a 14 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında şimdiye kadar tüm kulvarlarda toplamda 29 karşılaşmada görev aldı.
PERFORMANSI
1,940 dakika süre alan oyuncu, bu zaman zarfında rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 6 da asist katkısı üretmeyi başardı.
SÖZLEŞME DURUMU
Güney Koreli yıldızın, siyah-beyazlı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.
PİYASA DEĞERİ
Hyeon-gyu Oh'un güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Beşiktaş'ta mevcut kadroda bulunan yıldız isimlere de teklifler geliyor. Bu isimlerden biri de Hyeon-gyu Oh…
PREMIER LİG TAKIMLARI DEVREDE
Beşiktaş'ın Güney Koreli yıldız golcüsü, Premier Lig takımları Tottenham ve Hull City tarafından isteniyor. Hatta bu ekiplerin, devre arasında Beşiktaş ile masaya oturmayı planladığı öne sürülüyor.
ITALIANO'DAN KARAR
Yıldız golcünün, İngiliz ekiplerine transferi gündeme geldikten sonra teknik direktör Vincenzo Italiano sürpriz bir hamlede bulundu.
TRANSFERE İZİN YOK
Takvim'de yer alan habere göre İtalyan teknik adam, oyuncusunun takımdan gönderilmesini istemiyor ve bunu yönetimle de paylaştı.
SATIŞINA KARŞI ÇIKTI
Sezon boyunca uzun maratonda Güney Koreli yıldızdan yararlanmak isteyen Italiano'nun Oh'un satışına kesinlikle karşı çıktığı öğrenildi.
"İKİ GOLCÜMDEN DE MEMNUNUM"
Tecrübeli teknik adam, "Dusan Vlahovic ile birlikte uyum içerisindeler. 3 maratonda mücadele ediyoruz. Sakatlık ve cezalılar olacak.
İki golcümden de memnunum. Oh, idmanlarda çok iyi çalışıyor. Onunla yola devam etmeyi planlıyorum" dediği iddia edildi.
OCAK AYINDA GELDİ
Hyeon-gyu Oh, ocak ayında Belçika Ligi ekibi Genk'ten Beşiktaş'a 14 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında şimdiye kadar tüm kulvarlarda toplamda 29 karşılaşmada görev aldı.
PERFORMANSI
1,940 dakika süre alan oyuncu, bu zaman zarfında rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 6 da asist katkısı üretmeyi başardı.
SÖZLEŞME DURUMU
Güney Koreli yıldızın, siyah-beyazlı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.
PİYASA DEĞERİ
Hyeon-gyu Oh'un güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.