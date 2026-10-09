Hull City'den 1. Lig yıldızına 1.5 milyon sterlin!

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Premier Lig'e bu sezon yükseldi ve 5 maçta topladığı 8 puanla adından söz ettirdi. Öte yandan sarı-siyahlı ekip, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DENİZ DÖNMEZER'E KANCA
İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre; Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genç eldiveni transfer etmeye en yakın kulüp ise Hull City.
İngiliz ekibi, kış transfer döneminde Deniz'in transferini tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
MASADAKİ TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
İki kulüp arasındaki görüşmeler temmuz ayında başlarken masada 1.5 milyon sterlinlik transfer ücreti ve sonraki satıştan %10 pay teklifi de bulunuyor. Hull City, Deniz ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.
Görüşmeler devam ederken anlaşma sağlanması halinde Deniz'in sezon sonuna kadar Kayserispor'da forma giymesi bekleniyor.
İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre; Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genç eldiveni transfer etmeye en yakın kulüp ise Hull City.
İngiliz ekibi, kış transfer döneminde Deniz'in transferini tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
MASADAKİ TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
İki kulüp arasındaki görüşmeler temmuz ayında başlarken masada 1.5 milyon sterlinlik transfer ücreti ve sonraki satıştan %10 pay teklifi de bulunuyor. Hull City, Deniz ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.
Görüşmeler devam ederken anlaşma sağlanması halinde Deniz'in sezon sonuna kadar Kayserispor'da forma giymesi bekleniyor.