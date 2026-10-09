Bugün
20:00
Galatasaray
Kasımpaşa
Bugün
17:00
Sivasspor
Pendikspor
Bugün
17:00
Bodrum FK
Keçiörengücü
Bugün
20:00
Ümraniye
Sarıyer
Bugün
20:00
Vanspor FK
Bandırmaspor
Bugün
21:30
B. Dortmund
Werder Bremen
Bugün
22:00
Malaga
Espanyol
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
21:45
Lens
Lyon

Aziz Yıldırım, 45 milyon Euro arıyor!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Maltepe Projesi için eski başkan Ali Koç ve Hakan Safi ile bir araya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 10:36 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 10:37
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım, 45 milyon Euro arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ekonomik anlamda kulübe çağ atlatacak projeler için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım'ın Maltepe Projesi'ni gerçekleştirmek için yaklaşık 45 milyon euro bulması gerekiyor.

Yıldırım'ın bu para için eski başkan ve başkan adayları ile temasa geçeceği gelen haberler arasında. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Maltepe Projesi için eski başkanlardan Ali Koç'u arayıp kulüp binasına davet edeceği iddia edildi.

ÜÇLÜ KONSORSİYUM

Aziz başkanın kafasındaki bir başka proje ise son seçimde rakibi olan Hakan Safi'yi de bu işe ortak etmek. Belki Hakan Safi'yi de bu projenin içine ilave edip hep beraber bir konsorsiyum kurulup üçlü bir şekilde proje hayata geçirilebilir. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.