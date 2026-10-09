Aziz Yıldırım, 45 milyon Euro arıyor!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ekonomik anlamda kulübe çağ atlatacak projeler için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım'ın Maltepe Projesi'ni gerçekleştirmek için yaklaşık 45 milyon euro bulması gerekiyor.
Yıldırım'ın bu para için eski başkan ve başkan adayları ile temasa geçeceği gelen haberler arasında. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Maltepe Projesi için eski başkanlardan Ali Koç'u arayıp kulüp binasına davet edeceği iddia edildi.
ÜÇLÜ KONSORSİYUM
Aziz başkanın kafasındaki bir başka proje ise son seçimde rakibi olan Hakan Safi'yi de bu işe ortak etmek. Belki Hakan Safi'yi de bu projenin içine ilave edip hep beraber bir konsorsiyum kurulup üçlü bir şekilde proje hayata geçirilebilir.
Yıldırım'ın bu para için eski başkan ve başkan adayları ile temasa geçeceği gelen haberler arasında. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Maltepe Projesi için eski başkanlardan Ali Koç'u arayıp kulüp binasına davet edeceği iddia edildi.
ÜÇLÜ KONSORSİYUM
Aziz başkanın kafasındaki bir başka proje ise son seçimde rakibi olan Hakan Safi'yi de bu işe ortak etmek. Belki Hakan Safi'yi de bu projenin içine ilave edip hep beraber bir konsorsiyum kurulup üçlü bir şekilde proje hayata geçirilebilir.