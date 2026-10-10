Başakşehir, Konyaspor deplasmanında ilk galibiyetini hedefliyor!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul Başakşehir, 11 Ekim Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
BAŞAKŞEHİR İKİDE İKİ PEŞİNDE
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan İstanbul Başakşehir, topladığı 7 puanla 12. sırada bulunuyor.
Milli ara öncesindeki son karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Konyaspor karşısında da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet elde etmek istiyor.
Deplasmanda oynadığı iki lig maçını da kaybeden Başakşehir, Konya'da sezonun ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.
UMUT BOZOK'UN CEZASI BİTTİ
İstanbul Başakşehir'de Konyaspor maçı öncesinde Umut Bozok'tan iyi haber geldi. Kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık men cezasını tamamlayan futbolcu, teknik heyetin görev vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.
KONYASPOR 15. SIRADA
Ev sahibi Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Topladığı 4 puanla 15. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, Başakşehir karşısında kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Konyaspor, sahasında İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği son iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR İKİDE İKİ PEŞİNDE
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan İstanbul Başakşehir, topladığı 7 puanla 12. sırada bulunuyor.
Milli ara öncesindeki son karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Konyaspor karşısında da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet elde etmek istiyor.
Deplasmanda oynadığı iki lig maçını da kaybeden Başakşehir, Konya'da sezonun ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.
UMUT BOZOK'UN CEZASI BİTTİ
İstanbul Başakşehir'de Konyaspor maçı öncesinde Umut Bozok'tan iyi haber geldi. Kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık men cezasını tamamlayan futbolcu, teknik heyetin görev vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.
KONYASPOR 15. SIRADA
Ev sahibi Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Topladığı 4 puanla 15. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, Başakşehir karşısında kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Konyaspor, sahasında İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği son iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.