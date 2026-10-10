Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından resmi internet sitesinden teşekkür mesajı yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Federasyon, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 3 yılı aşkın süredir A Milli Takım'ın başında bulunan İtalyan teknik adamla yola devam etmeme kararı alındığını duyurdu.
TFF'DEN MONTELLA'YA TEŞEKKÜR
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Milli Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır. TFF olarak, A Milli Takım'daki görev süresi boyunca milli takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz."
HACIOSMANOĞLU, MONTELLA İLE GÖRÜŞECEK
Federasyon, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun İtalyan teknik adamla yüz yüze görüşeceğini de açıkladı.
Açıklamanın devamında, "TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Milli Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir." ifadeleri kullanıldı.
TFF'DEN MONTELLA'YA TEŞEKKÜR
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Milli Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır. TFF olarak, A Milli Takım'daki görev süresi boyunca milli takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz."
HACIOSMANOĞLU, MONTELLA İLE GÖRÜŞECEK
Federasyon, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun İtalyan teknik adamla yüz yüze görüşeceğini de açıkladı.
Açıklamanın devamında, "TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Milli Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir." ifadeleri kullanıldı.