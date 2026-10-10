CANLI
71'
Samsunspor
0
Trabzonspor
3
Bugün
19:00
Rizespor
Fenerbahçe
Bugün
BİTTİ
Gençlerbirliği
2
Amed Sportif
2
CANLI
76'
Alanyaspor
0
Erzurumspor
0
Bugün
BİTTİ
Boluspor
0
Antalyaspor
1
CANLI
70'
Iğdır FK
2
Batman Petrolspor
1
Bugün
19:00
Kayserispor
Manisa FK
Bugün
19:00
İstanbulspor
Esenler Erokspor
CANLI
Augsburg
1
Bayern Munih
0
CANLI
Hoffenheim
1
Hamburger SV
1
CANLI
Mainz 05
2
Leverkusen
2
CANLI
Paderborn
0
VfB Stuttgart
1
CANLI
Union Berlin
0
Elversberg
0
Bugün
19:30
RB Leipzig
E. Frankfurt
Bugün
BİTTİ
Arsenal
2
Leeds United
1
CANLI
33'
Aston Villa
1
Brentford
1
CANLI
33'
Chelsea
2
Bournemouth
0
CANLI
33'
Ipswich Town
0
Fulham
0
CANLI
33'
Sunderland
0
Brighton
0
Bugün
19:30
M. United
Tottenham
CANLI
Rayo Vallecano
0
Athletic Bilbao
0
CANLI
18'
Alaves
0
Atletico Madrid
0
Bugün
19:30
Barcelona
Getafe
Bugün
22:00
Real Madrid
Villarreal
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
72'
Genoa
2
Fiorentina
1
Bugün
19:00
Inter
Parma
Bugün
21:45
SSC Napoli
Frosinone
Bugün
18:15
Lille
Le Havre
Bugün
21:45
Brest
Angers
Bugün
21:45
Lorient
Paris FC
Bugün
21:45
AS Monaco
Toulouse
Bugün
21:45
PSG
Le Mans
CANLI
1'
Go Ahead Eagles
0
S. Rotterdam
0
Bugün
19:45
Feyenoord
Alkmaar
Bugün
21:00
Fortuna Sittard
FC Twente
Bugün
22:00
Ajax
NEC Nijmegen
Bugün
BİTTİ
Darmstadt
3
Energie Cottbus
1
Bugün
BİTTİ
Magdeburg
3
Hannover 96
0
Bugün
BİTTİ
Osnabrück
1
Dynamo Dresden
1
Bugün
21:30
Nürnberg
Wolfsburg
CANLI
31'
Cercle Brugge
1
Anderlecht
0
Bugün
19:15
RAAL La Louviere
Club Brugge
Bugün
21:45
Genk
Kortrijk
Bugün
21:45
Zulte Waregem
Gent
Bugün
18:00
Grazer AK
RB Salzburg
Bugün
18:00
WSG Tirol
Ried
Bugün
20:30
Austria Wien
Sturm Graz
Bugün
19:00
Servette
Sion
Bugün
19:00
FC Zürich
Thun
Bugün
19:00
Lugano
FC Luzern
Bugün
20:00
Maritimo
FC Porto
Bugün
22:30
Academico de Viseu FC
Estoril
Bugün
22:30
Casa Pia
Santa Clara
Bugün
BİTTİ
FC Orenburg
4
Dynamo Makhachkala
0
Bugün
BİTTİ
Fakel Voronej FK
0
Lokomotiv Moscow
5
Bugün
17:30
Samara
S. Moskova
Bugün
19:30
FC Krasnodar
Zenit St. Petersburg
Bugün
BİTTİ
Charlton Athletic
1
Bristol City
1
Bugün
BİTTİ
Swansea City
2
Norwich City
1
Bugün
BİTTİ
West Bromwich
0
Birmingham City
1
CANLI
34'
Blackburn Rovers
1
Cardiff City
0
CANLI
33'
Bolton Wanderers
0
Stoke City
0
CANLI
33'
Derby County
1
Wrexham
0
CANLI
33'
Middlesbrough
0
Wolves
0
CANLI
33'
Preston North End
0
Millwall
0
CANLI
33'
Sheffield United
0
Lincoln City
0
CANLI
32'
Watford
0
Burnley
3

TFF'den yeni Vincenzo Montella açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurarak İtalyan çalıştırıcıya teşekkür etti. Federasyon, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun gelecek hafta Montella ile yüz yüze görüşeceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Ekim 2026 15:11 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 15:16
Haber: AA
TFF'den yeni Vincenzo Montella açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından resmi internet sitesinden teşekkür mesajı yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Federasyon, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 3 yılı aşkın süredir A Milli Takım'ın başında bulunan İtalyan teknik adamla yola devam etmeme kararı alındığını duyurdu.

TFF'DEN MONTELLA'YA TEŞEKKÜR

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Milli Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır. TFF olarak, A Milli Takım'daki görev süresi boyunca milli takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz."

HACIOSMANOĞLU, MONTELLA İLE GÖRÜŞECEK

Federasyon, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun İtalyan teknik adamla yüz yüze görüşeceğini de açıkladı.

Açıklamanın devamında, "TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Milli Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir." ifadeleri kullanıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.