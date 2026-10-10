Çorum FK, zorlu Gaziantep deplasmanında puan arıyor

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gaziantep Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Lige verilen arada teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, Çorum FK'nin başında ilk maçına eski takımı Gaziantep FK'ye karşı çıkacak.
Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 7 puanla 11. sırada yer alıyor.
Lige verilen arada teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, Çorum FK'nin başında ilk maçına eski takımı Gaziantep FK'ye karşı çıkacak.
Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 7 puanla 11. sırada yer alıyor.