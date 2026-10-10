Galatasaray'da iç saha serisi sürüyor

Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisi 39 maça çıktı.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 de beraberlik yaşadı.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 de beraberlik yaşadı.