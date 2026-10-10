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Galatasaray'da iç saha serisi sürüyor

Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini 39 maça çıkardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 00:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da iç saha serisi sürüyor
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Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisi 39 maça çıktı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 de beraberlik yaşadı.

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