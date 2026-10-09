Galatasaray'da kırmızı kart: Lucas Torreira!

Galatasaray, Kasımpaşa ile sahasında oynadığı maçta 10 kişi kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lucas Torreira, karşılaşmanın 64. dakikasında Thiemoko Diarra'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kasımpaşalı oyuncular, Torreira'nın son adam olduğu ve kırmızı kart yönünde itirazda bulundu.
Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti. Hakem Meler, pozisyonu izledikten sonra sarı kartını iptal etti ve Torreira'ya 65. dakikada kırmızı kart gösterdi.
Galatasaray, Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesinin ardından Kasımpaşa maçını 10 kişi tamamladı.
Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti. Hakem Meler, pozisyonu izledikten sonra sarı kartını iptal etti ve Torreira'ya 65. dakikada kırmızı kart gösterdi.
Galatasaray, Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesinin ardından Kasımpaşa maçını 10 kişi tamamladı.