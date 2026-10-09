Keçiörengücü, Bodrum FK deplasmanında 2 golle kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin 25. dakikasında Roshi'nin attığı golle öne geçen Ankara Keçiörengücü, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, 53. dakikada Raice'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
KEÇİÖRENGÜCÜ 3. SIRADA
Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü, puanını 16'ya yükselterek 3. sırada yer aldı. Bodrum FK ise 8 puanla 15. sırada kaldı.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Bodrum FK, Sarıyer'e konuk olacak. Ankara Keçiörengücü ise sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kadir Beyaz, Mahmut Gülle
Bodrum FK: Bahri Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Dk. 58 Providence), Berkay Aslan (Dk. 58 Moreira), Yusuf Sertkaya (Dk. 89 Boran Başkan), Ege Bilsel (Dk. 77 Kerem Kayaarası), Ege Arslan (Dk. 46 Loshaj), Aboubakar
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Wellington, Abdullah Çelik, Berkan Keskin, Duhan Aksu, Erkam Develi (Dk. 87 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 75 Nabian), İshak Karaoğul, Raice (Dk. 62 Jefferson), Ezeh (Dk. 75 Fofana), Diouf (Dk. 87 Oğuzhan Ayaydın)
Goller: Dk. 25 Roshi, Dk. 53 Raice (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 23 Erkam Develi, Dk. 90+1 Nabian (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Ege Arslan, Dk. 43 Mustafa Erdilman, Dk. 85 Moreira (Bodrum FK)
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, 53. dakikada Raice'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
KEÇİÖRENGÜCÜ 3. SIRADA
Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü, puanını 16'ya yükselterek 3. sırada yer aldı. Bodrum FK ise 8 puanla 15. sırada kaldı.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Bodrum FK, Sarıyer'e konuk olacak. Ankara Keçiörengücü ise sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kadir Beyaz, Mahmut Gülle
Bodrum FK: Bahri Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Dk. 58 Providence), Berkay Aslan (Dk. 58 Moreira), Yusuf Sertkaya (Dk. 89 Boran Başkan), Ege Bilsel (Dk. 77 Kerem Kayaarası), Ege Arslan (Dk. 46 Loshaj), Aboubakar
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Wellington, Abdullah Çelik, Berkan Keskin, Duhan Aksu, Erkam Develi (Dk. 87 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 75 Nabian), İshak Karaoğul, Raice (Dk. 62 Jefferson), Ezeh (Dk. 75 Fofana), Diouf (Dk. 87 Oğuzhan Ayaydın)
Goller: Dk. 25 Roshi, Dk. 53 Raice (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 23 Erkam Develi, Dk. 90+1 Nabian (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Ege Arslan, Dk. 43 Mustafa Erdilman, Dk. 85 Moreira (Bodrum FK)