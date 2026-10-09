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Arda Turan'ın Shakhtar'ı farklı kazandı!

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Veres Rivne'yi 3-0 mağlup etti. Arda Turan'ın ekibi, bu galibiyetle liderliğini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 17:47
Fotoğraf: Imago
Arda Turan'ın Shakhtar'ı farklı kazandı!
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Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Veres Rivne'yi 3-0 mağlup etti.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Shakhtar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan üç puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SHAKHTAR İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmanın 33. dakikasında Pedrinho'nun golüyle öne geçen Shakhtar Donetsk, 37. dakikada Veres Rivne'den Rostyslav Baran'ın kırmızı kart görmesiyle rakibinin 10 kişi kalmasının avantajını elde etti. 

İkinci yarıda baskısını sürdüren konuk ekip, 58. dakikada Mykola Matviyenko'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Shakhtar, 71. dakikada Pedro Henrique'nin kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arda Turan'ın takımı, Veres Rivne deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ligdeki 8. maçında 7. galibiyetini aldı ve 21 puanla liderliğini sürdürdü. Veres Rivne ise 8 maç sonunda 9 puanda kaldı ve 6. sırada yer aldı.

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