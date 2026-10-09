Son iki sezonun MVP'si Shai Gilgeous-Alexander, ortaya koyduğu performans ve verimlilikle NBA'in en iyi oyuncusu olduğuna inandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, NBA'in zirvesinde kendisini gördüğünü açıkladı.
TIME dergisinden Sean Gregory'ye konuşan Gilgeous-Alexander, şu ifadeleri kullandı:
"NBA'in en iyi oyuncusu olduğumu düşünüyorum.
Her gece ortaya koyduğum performansın, NBA'in en iyi oyuncusundan beklenen düzeyde olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparken yakaladığım verimliliğin de NBA'in en iyi oyuncusuna yakışan bir verimlilik olduğunu düşünüyorum."
Dört kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon maç başına 31,1 dakikada 31,1 sayı üreterek sayı ortalamasında ikinci sırada yer aldı.
Thunder, maç başına 11,1 sayıyla ligin en yüksek galibiyet farkına ulaşırken bu durum, takımın ilk beş oyuncularını sık sık dinlendirebilmesini sağladı.
Gilgeous-Alexander'ın 36 dakika başına ürettiği 33,7 sayı ise ligin en yüksek ortalaması oldu. Kanadalı yıldız, bu alanda sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 33,5 sayılık ortalamasını geride bıraktı.
2025-26 sezonunda 15,2 ile ligin en yüksek "win shares" değerine ulaşan Gilgeous-Alexander, yüzde 59,7 efektif saha içi isabet oranıyla kariyerinin en iyi derecesini yakaladı.
Yüzde 55,3 saha içi ve yüzde 38,6 üçlük isabeti de yıldız oyuncunun kariyerindeki en yüksek oranlar oldu. Oklahoma City, sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle ligin en iyi derecesine sahip takım olarak tamamladı.
Gilgeous-Alexander ayrıca mart ayında üst üste 125 maçta en az 20 sayı kaydederek Wilt Chamberlain'in uzun yıllardır elinde tuttuğu rekoru kırdı.
28 yaşındaki oyuncu, Thunder'ı 2025 yılında şampiyonluğa taşırken aynı sezonda normal sezon MVP'si, sayı kralı ve Finaller MVP'si olan dört oyuncudan biri olmuştu.
Bu başarıya ulaşan diğer isimler Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan ve Shaquille O'Neal.
Gilgeous-Alexander, kazanmanın önemini de şu sözlerle anlattı:
"Bence herkes basketbol, futbol, Amerikan futbolu ya da tenis topunu eline aldığında maçı kazanmak ister. Ben de son birkaç yılda bu konuda üzerime düşeni fazlasıyla yaptım."
Gilgeous-Alexander ve Thunder, son üç sezonda toplam 189 normal sezon galibiyetiyle NBA'in en çok kazanan takımı oldu. Oklahoma City, bu dönemde maçlarının yüzde 76,8'ini kazandı.
TIME dergisinden Sean Gregory'ye konuşan Gilgeous-Alexander, şu ifadeleri kullandı:
"NBA'in en iyi oyuncusu olduğumu düşünüyorum.
Her gece ortaya koyduğum performansın, NBA'in en iyi oyuncusundan beklenen düzeyde olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparken yakaladığım verimliliğin de NBA'in en iyi oyuncusuna yakışan bir verimlilik olduğunu düşünüyorum."
Dört kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon maç başına 31,1 dakikada 31,1 sayı üreterek sayı ortalamasında ikinci sırada yer aldı.
Thunder, maç başına 11,1 sayıyla ligin en yüksek galibiyet farkına ulaşırken bu durum, takımın ilk beş oyuncularını sık sık dinlendirebilmesini sağladı.
Gilgeous-Alexander'ın 36 dakika başına ürettiği 33,7 sayı ise ligin en yüksek ortalaması oldu. Kanadalı yıldız, bu alanda sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 33,5 sayılık ortalamasını geride bıraktı.
2025-26 sezonunda 15,2 ile ligin en yüksek "win shares" değerine ulaşan Gilgeous-Alexander, yüzde 59,7 efektif saha içi isabet oranıyla kariyerinin en iyi derecesini yakaladı.
Yüzde 55,3 saha içi ve yüzde 38,6 üçlük isabeti de yıldız oyuncunun kariyerindeki en yüksek oranlar oldu. Oklahoma City, sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle ligin en iyi derecesine sahip takım olarak tamamladı.
Gilgeous-Alexander ayrıca mart ayında üst üste 125 maçta en az 20 sayı kaydederek Wilt Chamberlain'in uzun yıllardır elinde tuttuğu rekoru kırdı.
28 yaşındaki oyuncu, Thunder'ı 2025 yılında şampiyonluğa taşırken aynı sezonda normal sezon MVP'si, sayı kralı ve Finaller MVP'si olan dört oyuncudan biri olmuştu.
Bu başarıya ulaşan diğer isimler Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan ve Shaquille O'Neal.
Gilgeous-Alexander, kazanmanın önemini de şu sözlerle anlattı:
"Bence herkes basketbol, futbol, Amerikan futbolu ya da tenis topunu eline aldığında maçı kazanmak ister. Ben de son birkaç yılda bu konuda üzerime düşeni fazlasıyla yaptım."
Gilgeous-Alexander ve Thunder, son üç sezonda toplam 189 normal sezon galibiyetiyle NBA'in en çok kazanan takımı oldu. Oklahoma City, bu dönemde maçlarının yüzde 76,8'ini kazandı.