Dursun Özbek: 'Rakiplerimizin iyi futbolcular transfer etmesini sağladık'

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısında konuşan Özbek, 2022'de göreve geldiklerinde yatırım yaparak büyüme stratejisi belirlediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Elde ettikleri rekor gelirleri gayrimenkule, tesislere ve üst düzey sporculara yatırım yaparak değerlendirdiklerini aktaran Özbek, bu strateji sayesinde sürdürülebilir sportif başarıya ulaştıklarını ifade etti.
"RAKİPLERİMİZİN İYİ FUTBOLCULAR TRANSFER ETMESİNİ SAĞLADIK"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaptıkları transferlerle rakiplerine örnek olduklarını ileri sürdü.
Futbol takımının kadro değerini yükselttiklerini aktaran Özbek, "2022'de göreve geldiğimizde yatırım yaparak büyüme stratejisi belirledik. Rekor gelirleri, gayrimenkule, tesislere ve üst düzey sporculara yatırım yaparak kullandık. Bu sayede sürdürülebilir sportif başarıya ulaştık. Böylece göreve geldiğimiz 2022'de 113 milyon avro olan bonservisi bize ait olan futbolcu portföyümüzün değerini 366 milyon avroya çıkartarak Türkiye'nin en pahalı kadrosunu oluşturduk. Yaptığımız yatırımlar sadece Galatasaray'ımızın marka değerini artırmakla kalmadı, rakiplerimize de örnek oldu. Onların da iyi futbolcular transfer etmesini sağlayarak Türk futbolunun marka değerine katkıda bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.
"RAKİPLERİMİZİN İYİ FUTBOLCULAR TRANSFER ETMESİNİ SAĞLADIK"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaptıkları transferlerle rakiplerine örnek olduklarını ileri sürdü.
Futbol takımının kadro değerini yükselttiklerini aktaran Özbek, "2022'de göreve geldiğimizde yatırım yaparak büyüme stratejisi belirledik. Rekor gelirleri, gayrimenkule, tesislere ve üst düzey sporculara yatırım yaparak kullandık. Bu sayede sürdürülebilir sportif başarıya ulaştık. Böylece göreve geldiğimiz 2022'de 113 milyon avro olan bonservisi bize ait olan futbolcu portföyümüzün değerini 366 milyon avroya çıkartarak Türkiye'nin en pahalı kadrosunu oluşturduk. Yaptığımız yatırımlar sadece Galatasaray'ımızın marka değerini artırmakla kalmadı, rakiplerimize de örnek oldu. Onların da iyi futbolcular transfer etmesini sağlayarak Türk futbolunun marka değerine katkıda bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.