Fenerbahçe'de gözler iki yıldızda: Lukaku siftah peşinde!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında golcüleri Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'nun performansına güveniyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın hücum hattındaki tercihleri merak ediliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli ara öncesinde Eyüpspor karşısında 4 gol atarak dikkat çeken Vedat Muriqi'nin, Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
VEDAT MURIQI İLK 11'E HAZIR
Bu sezon attığı 7 golle Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'yla UEFA Uluslar Ligi'nde de başarılı bir performans sergiledi.
Tecrübeli santrfor, Çaykur Rizespor karşısında forma giymesi halinde eski takımına rakip olacak.
LUKAKU İLK GOLÜNÜ ARIYOR
Fenerbahçe'nin diğer golcüsü Romelu Lukaku ise milli aranın ardından sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetmeyi hedefliyor.
Belçika Milli Takımı'yla Türkiye karşısında gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, bu sezonki ilk golünü milli takım formasıyla atmıştı.
Çaykur Rizespor deplasmanında süre alması beklenen Lukaku, Fenerbahçe formasıyla da golle tanışmak istiyor.
VEDAT MURIQI İLK 11'E HAZIR
Bu sezon attığı 7 golle Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'yla UEFA Uluslar Ligi'nde de başarılı bir performans sergiledi.
Tecrübeli santrfor, Çaykur Rizespor karşısında forma giymesi halinde eski takımına rakip olacak.
LUKAKU İLK GOLÜNÜ ARIYOR
Fenerbahçe'nin diğer golcüsü Romelu Lukaku ise milli aranın ardından sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetmeyi hedefliyor.
Belçika Milli Takımı'yla Türkiye karşısında gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, bu sezonki ilk golünü milli takım formasıyla atmıştı.
Çaykur Rizespor deplasmanında süre alması beklenen Lukaku, Fenerbahçe formasıyla da golle tanışmak istiyor.