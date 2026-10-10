Gaziantep FK evinde Çorum FK'yi konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Arca Çorum FK'yi konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Ligde çıktığı 6 maçta 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Güneydoğu temsilcisinin 8 puanı bulunuyor.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken, aynı sayıda gole engel olamadı.
Bu karşılaşma iki takımın tarihlerinde ligde oynayacağı ilk karşılaşma olacak.
Gaziantep FK'de Fuat Bavuk ve Nazım Sangare sakatlıkları sebebiyle maç kadrosunda yer almıyor.
Ligde çıktığı 6 maçta 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Güneydoğu temsilcisinin 8 puanı bulunuyor.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken, aynı sayıda gole engel olamadı.
Bu karşılaşma iki takımın tarihlerinde ligde oynayacağı ilk karşılaşma olacak.
Gaziantep FK'de Fuat Bavuk ve Nazım Sangare sakatlıkları sebebiyle maç kadrosunda yer almıyor.