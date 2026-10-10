Beşiktaş'ta Italiano'dan Vaclav Cerny'e özel görev!

Beşiktaş, milli aranın ardından oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Amed Sportif Faaliyetler yenilgisiyle milli araya giren siyah-beyazlılar, Kocaelispor karşısında yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun karşılaşma öncesindeki planlarında Vaclav Cerny önemli bir yer tutuyor. Milli arada antrenman performansıyla dikkat çeken Çek futbolcunun yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
CERNY'YE ÖZEL GÖREV
Yakın dönemde milli takım kariyerine son veren 28 yaşındaki futbolcu, milli arayı yoğun bir antrenman programıyla değerlendirdi.
Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında ilk 11'deki yerini Ernest Poku'ya kaptıran Cerny, Kocaelispor mücadelesinde yeniden sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, sağ kanatta görevlendirmeyi planladığı Çek futbolcuyla özel olarak ilgilendiği belirtildi.
İtalyan çalıştırıcının, Cerny'nin süratinden yararlanarak sağ kanattan etkili ataklar geliştirmeyi planladığı ve oyuncusundan Dusan Vlahovic'i gol pozisyonlarında buluşturmasını istediği ifade edildi.
13 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Vaclav Cerny, bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Bu maçların 12'sine ilk 11'de başlayan Çek futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
SERDAL ADALI'DAN İKİ FUTBOLCUYA ÖVGÜ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da milli aranın ardından Fabio Miretti ve Ernest Poku'dan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.
İki futbolcunun önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Adalı, "Milli maç arasından sonra Miretti ve Poku'yu izleyin" ifadelerini kullandı.
KOCAELİSPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Öte yandan Beşiktaş, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına Vincenzo Italiano yönetiminde devam etti.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmalarıyla sürdü. Siyah-beyazlıların idmanı taktik çalışmayla sona erdi.
CERNY'YE ÖZEL GÖREV
Yakın dönemde milli takım kariyerine son veren 28 yaşındaki futbolcu, milli arayı yoğun bir antrenman programıyla değerlendirdi.
Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında ilk 11'deki yerini Ernest Poku'ya kaptıran Cerny, Kocaelispor mücadelesinde yeniden sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, sağ kanatta görevlendirmeyi planladığı Çek futbolcuyla özel olarak ilgilendiği belirtildi.
İtalyan çalıştırıcının, Cerny'nin süratinden yararlanarak sağ kanattan etkili ataklar geliştirmeyi planladığı ve oyuncusundan Dusan Vlahovic'i gol pozisyonlarında buluşturmasını istediği ifade edildi.
13 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Vaclav Cerny, bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Bu maçların 12'sine ilk 11'de başlayan Çek futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
SERDAL ADALI'DAN İKİ FUTBOLCUYA ÖVGÜ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da milli aranın ardından Fabio Miretti ve Ernest Poku'dan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.
İki futbolcunun önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Adalı, "Milli maç arasından sonra Miretti ve Poku'yu izleyin" ifadelerini kullandı.
KOCAELİSPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Öte yandan Beşiktaş, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına Vincenzo Italiano yönetiminde devam etti.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmalarıyla sürdü. Siyah-beyazlıların idmanı taktik çalışmayla sona erdi.