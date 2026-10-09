CANLI
34'
Galatasaray
0
Kasımpaşa
0
Bugün
BİTTİ
Sivasspor
4
Pendikspor
1
Bugün
BİTTİ
Bodrum FK
0
Keçiörengücü
2
CANLI
35'
Ümraniye
1
Sarıyer
0
CANLI
35'
Vanspor FK
0
Bandırmaspor
0
Bugün
21:30
B. Dortmund
Werder Bremen
Bugün
22:00
Malaga
Espanyol
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
21:45
Lens
Lyon

Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Avrupa şampiyonu oldu

Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Yunanistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 19:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Avrupa şampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, trap erkekler kategorisinde mücadele etti.

Final yarışını birinci sırada tamamlayan Nedim Tolga Tunçer, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.