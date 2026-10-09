Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Avrupa şampiyonu oldu

Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, trap erkekler kategorisinde mücadele etti.
Final yarışını birinci sırada tamamlayan Nedim Tolga Tunçer, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Final yarışını birinci sırada tamamlayan Nedim Tolga Tunçer, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.