Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, RAMS Park'ta oynanan son iki iç saha maçında da gol atmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kasımpaşa karşılaşmasının 45. dakikasında duran topta ileri çıkan tecrübeli savunmacı, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.
ÜST ÜSTE İKİNCİ GOLÜ
Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da takımının tek golünü kaydetmişti.
Tecrübeli futbolcu, böylece RAMS Park'ta oynanan üst üste iki lig maçında da gol sevinci yaşadı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ GOLÜ
Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da takımının tek golünü kaydetmişti.
Tecrübeli futbolcu, böylece RAMS Park'ta oynanan üst üste iki lig maçında da gol sevinci yaşadı.