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Abdülkerim Bardakcı'dan üst üste ikinci iç saha golü!

Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakcı, RAMS Park'ta oynanan üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Kasımpaşa karşısında takımını öne geçiren tecrübeli savunmacı, daha önce Kocaelispor maçında da galibiyet golünü kaydetmişti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Ekim 2026 00:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı'dan üst üste ikinci iç saha golü!
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Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, RAMS Park'ta oynanan son iki iç saha maçında da gol atmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kasımpaşa karşılaşmasının 45. dakikasında duran topta ileri çıkan tecrübeli savunmacı, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GOLÜ

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da takımının tek golünü kaydetmişti.

Tecrübeli futbolcu, böylece RAMS Park'ta oynanan üst üste iki lig maçında da gol sevinci yaşadı.

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