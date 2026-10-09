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Boluspor'da teknik direktörlüğe Yatabare getirildi

1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Mustapha Yatabare oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 17:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Boluspor'da teknik direktörlüğe Yatabare getirildi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Mustapha Yatabare oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, takımın başına Mustapha Yatabare'nin getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Fatih Atik ve Sinan Özkan'ın yardımcı antrenör, Yiğit Yılmazer'in kaleci antrenörü, Mehmet Sait Ulucan'ın ise maç ve performans analisti olarak görev yapacağı kaydedildi.

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