Boluspor'da teknik direktörlüğe Yatabare getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Mustapha Yatabare oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, takımın başına Mustapha Yatabare'nin getirildiği bildirildi.
Açıklamada, Fatih Atik ve Sinan Özkan'ın yardımcı antrenör, Yiğit Yılmazer'in kaleci antrenörü, Mehmet Sait Ulucan'ın ise maç ve performans analisti olarak görev yapacağı kaydedildi.
Açıklamada, Fatih Atik ve Sinan Özkan'ın yardımcı antrenör, Yiğit Yılmazer'in kaleci antrenörü, Mehmet Sait Ulucan'ın ise maç ve performans analisti olarak görev yapacağı kaydedildi.