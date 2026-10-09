TFF'nin gündeminde seçim yok: İstifa kararı!

TFF Yönetim Kurulu, gündeme dair bir araya geldi. Riva'da cuma günü saat 14.00'te başlayan yönetim kurulu toplantısı devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'nin gündeminde olağanüstü seçim bulunmuyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçimlerin belirlenen takvimde yapılacağını yönetimine iletti.
İbrahim Hacıosmanoğlu, 14.00'teki toplantı öncesi Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada, istifa sorusuna "Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?" cevabını verdi.
İSTİFALAR DEVAM EDİYOR!
TFF'de istifalar devam ediyor.
Toplantıda çoğunluk, "göreve devam" kararı aldı. Bu karara karşı çıkan isimler istifa etti.
İstifa eden 5 isim: Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin.
MECNUN OTYAKMAZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Mecnun Otyakmaz, yönetim ile fikir ayrılığından dolayı istifa kararı aldığını açıkladı: "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur." İfadelerini kullandı.
MONTELLA AÇIKLAMASI
Mecnun Otyakmaz Montella sorusuna şöyle yanıt verdi: "O konu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrılık. Herhalde bir karar çıkacaktır."
İbrahim Hacıosmanoğlu, 14.00'teki toplantı öncesi Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada, istifa sorusuna "Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?" cevabını verdi.
İSTİFALAR DEVAM EDİYOR!
TFF'de istifalar devam ediyor.
Toplantıda çoğunluk, "göreve devam" kararı aldı. Bu karara karşı çıkan isimler istifa etti.
İstifa eden 5 isim: Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin.
MECNUN OTYAKMAZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Mecnun Otyakmaz, yönetim ile fikir ayrılığından dolayı istifa kararı aldığını açıkladı: "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur." İfadelerini kullandı.
MONTELLA AÇIKLAMASI
Mecnun Otyakmaz Montella sorusuna şöyle yanıt verdi: "O konu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrılık. Herhalde bir karar çıkacaktır."