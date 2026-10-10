Dün
BİTTİ
Galatasaray
3
Kasımpaşa
1
Dün
BİTTİ
Sivasspor
4
Pendikspor
1
Dün
BİTTİ
Bodrum FK
0
Keçiörengücü
2
Dün
BİTTİ
Ümraniye
1
Sarıyer
1
Dün
BİTTİ
Vanspor FK
0
Bandırmaspor
2
Dün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Werder Bremen
2
Dün
BİTTİ
Malaga
1
Espanyol
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Dün
BİTTİ
Lens
2
Lyon
1

Beşiktaş'ta Alimpijevic: "Daha kolay kazanabilirdik"

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, EuroLeague'de Baskonia karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Ekim 2026 00:14
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Alimpijevic: 'Daha kolay kazanabilirdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı mağlup ederek organizasyondaki ikinci galibiyetini elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların başantrenörü Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımının performansını değerlendirdi.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Baskonia karşısında özellikle savunmada etkili olduklarını belirten Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hem Baskonia'nın üçlüklerini durdurduk, hem de çok enerjik oynadık. Çocuklarla gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün kazanmayı çok istediler, bunu görebiliyordunuz. İkinci yarı savunmamızı değiştirdik, son çeyrek sadece 13 sayı yedik. Maçın en kritik bölümünde harika savunma yaptık. Oyuncularıma haklarını teslim etmem lazım, bugün çok fazla iyi şey yaptılar."

"DAHA KOLAY KAZANABİLİRDİK"

Rakibe fazla serbest atış kullandırmaları konusunda öz eleştiride bulunan Sırp başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıkçası şuna inanıyorum: İlk yarı serbest atışlarda bu kadar acı çekmeseydik bugün biraz daha kolay kazanabilirdik. Tabii ki hakemler suçlu demiyorum, bu tamamen bizim suçumuz. Sanırım onları 29 kez çizgiye yollayarak EuroLeague rekoru kırdık. Tabii ki bu bizim suçumuz. İlerleyen maçlarda daha akıllı davranmalıyız."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.