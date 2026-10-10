Beşiktaş'ta Alimpijevic: 'Daha kolay kazanabilirdik'

Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı mağlup ederek organizasyondaki ikinci galibiyetini elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların başantrenörü Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımının performansını değerlendirdi.
"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Baskonia karşısında özellikle savunmada etkili olduklarını belirten Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün hem Baskonia'nın üçlüklerini durdurduk, hem de çok enerjik oynadık. Çocuklarla gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün kazanmayı çok istediler, bunu görebiliyordunuz. İkinci yarı savunmamızı değiştirdik, son çeyrek sadece 13 sayı yedik. Maçın en kritik bölümünde harika savunma yaptık. Oyuncularıma haklarını teslim etmem lazım, bugün çok fazla iyi şey yaptılar."
"DAHA KOLAY KAZANABİLİRDİK"
Rakibe fazla serbest atış kullandırmaları konusunda öz eleştiride bulunan Sırp başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Açıkçası şuna inanıyorum: İlk yarı serbest atışlarda bu kadar acı çekmeseydik bugün biraz daha kolay kazanabilirdik. Tabii ki hakemler suçlu demiyorum, bu tamamen bizim suçumuz. Sanırım onları 29 kez çizgiye yollayarak EuroLeague rekoru kırdık. Tabii ki bu bizim suçumuz. İlerleyen maçlarda daha akıllı davranmalıyız."
"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Baskonia karşısında özellikle savunmada etkili olduklarını belirten Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün hem Baskonia'nın üçlüklerini durdurduk, hem de çok enerjik oynadık. Çocuklarla gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün kazanmayı çok istediler, bunu görebiliyordunuz. İkinci yarı savunmamızı değiştirdik, son çeyrek sadece 13 sayı yedik. Maçın en kritik bölümünde harika savunma yaptık. Oyuncularıma haklarını teslim etmem lazım, bugün çok fazla iyi şey yaptılar."
"DAHA KOLAY KAZANABİLİRDİK"
Rakibe fazla serbest atış kullandırmaları konusunda öz eleştiride bulunan Sırp başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Açıkçası şuna inanıyorum: İlk yarı serbest atışlarda bu kadar acı çekmeseydik bugün biraz daha kolay kazanabilirdik. Tabii ki hakemler suçlu demiyorum, bu tamamen bizim suçumuz. Sanırım onları 29 kez çizgiye yollayarak EuroLeague rekoru kırdık. Tabii ki bu bizim suçumuz. İlerleyen maçlarda daha akıllı davranmalıyız."