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Barcelona'da Raphinha kararı! Galatasaray maçında yok

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha'nın Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıklarken yoğun milli takım takvimini ve Avustralya seyahatinin oyuncular üzerindeki yükünü eleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 14:14 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 14:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona'da Raphinha kararı! Galatasaray maçında yok
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Barcelona'da Raphinha'nın Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği belli oldu.

Teknik direktör Hansi Flick, Brezilyalı futbolcunun karşılaşmada görev yapamayacağını açıklarken milli takım takvimi ve oyuncuların yaşadığı yoğunluğa da dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde konuşan Flick, Raphinha'nın durumuna ilişkin bilgi verdi.

"GALATASARAY MAÇINDA YOK"

Brezilyalı futbolcunun yaşadığı sakatlıkların ardından dikkatli hareket etmek istediklerini belirten Hansi Flick, Raphinha'nın Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini söyledi.

Flick, "Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek. Yarın da Galatasaray maçında da olmayacak." ifadelerini kullandı.

"30.000 KİLOMETRE UZAKTA OYNAMAK GEREKLİ MİYDİ?"

Raphinha'nın milli takım yolculukları ve oyuncuların yoğun maç takvimi hakkında da konuşan Flick, özellikle Avustralya'daki karşılaşmaların getirdiği seyahat yüküne dikkat çekti.

Barcelona Teknik Direktörü, "Bu milli takım ve herkes kendi milli takımı için oynamak ister. Bu futbolcuların zihniyetidir ve takvimleri değiştiremeyiz. Raphinha her zaman yüzde yüzünü veriyor. Avustralya'da, 30.000 kilometre uzakta oynamak gerekli miydi diye düşünmek gerekir…" dedi.

Hazırlık maçlarının daha dikkatli planlanması gerektiğini vurgulayan Flick, "Hazırlık maçlarını seçmek zorundayız ve Avrupa'da bu mümkün değil… Uluslar Ligi varken bu mümkün değil. Oyuncular üzerinde çok fazla baskı var. Durumu olduğu gibi kabul etmek gerekiyor; en iyisi değil, ideal değil ama bunu değiştiremem. Oyuncuların dakikalarını iyi yönetmem gerekiyor." sözlerini kullandı.

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