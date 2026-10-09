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Kadir Has Stadyumu, UEFA standartlarına göre yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki UEFA standartlarına uygun yenileme çalışmalarında sona gelinirken Memduh Büyükkılıç, stadyumun milli maçlara hazır olduğunu belirterek TFF'ye çağrıda bulundu.

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calendar 09 Ekim 2026 13:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadir Has Stadyumu, UEFA standartlarına göre yenileniyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nu UEFA standartlarına uygun hale getirmek için başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belediyeden yapılan açıklamaya göre yürütülen çalışmalarla UEFA standartlarına uygun modern bir yapıya kavuşturulacak stadyumun son durumunu inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tesisin teknik donanımı ve saha altyapısı hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Ses ve ışık sistemlerinden çatı düzenlemelerine kadar tüm işlemlerde sona gelindiğini belirten Büyükkılıç, stadın milli maçlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine çağrıda bulunan Büyükkılıç, en kısa sürede Kayseri'ye bir milli maç verilmesi durumunda şehrin organizasyona en güçlü desteği vereceğini vurguladı.



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