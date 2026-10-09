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Gençlerbirliği'nde Bernd Storck dönemi!

Gençlerbirliği, 63 yaşındaki Alman teknik adam Bernd Storck'la sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 15:03 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 15:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği'nde Bernd Storck dönemi!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Metin Diyadin'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Alman Bernd Storck'u getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takımı teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Bernd Storck ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Teknik direktörlük kariyerine Kazakistan'ın Tsesna takımında başlayan 63 yaşındaki Storck; Kazakistan Milli Takımı, Olympiakos (17 ve 20 yaş altı), Macaristan Milli Takımı, Mouscron, Cercle Brugge, Dunajska Streda, Genk, Eupen, Kortrijk ve Sepsi OSK'da görev almıştı.

Başkent ekibinde böylece 11 yıl sonra yabancı bir teknik adam görev yapacak. Gençlerbirliği'nde, 2015 yılında İskoç Stuart Baxter teknik direktörlük görevine getirilmişti.



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