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Thomas Reis'tan Salah talimatı!

Galatasaray'a attığı 3 golle yıldızlaşan Muhammed Salah, milli dönüşü gözünü Samsunspor derbisine çevirdi. Mısırlı golcü skor serisini sürdürmek isterken, Thomas Reis takımına "Salah depara kalktığında topu hemen ona aktarın" talimatını verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 12:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Thomas Reis'tan Salah talimatı!
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Süper Lig'de gol krallığına oynayan Muhammed Salah, Mısır Milli Takımı'ndan döndü, idmanlara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli ara öncesinde 4-0 kazanılan Galatasaray mücadelesinde 3 gol birden atan 34 yasındaki yıldız, gözünü Samsunspor ile oynanacak Karadeniz derbisine çevirdi.

Salah, sarı-kırmızılılılar ile oynanan maçtaki gibi karşılaşmaya damga vurmaya hazır.

Ligde kaydettiği 6 golle Fırtına'nın en skorer ismi olan Salah, Samsunspor maçını da boş geçmek istemiyor. Teknik direktör Thomas Reis da Galatasaray maçında olduğu gibi onu savunmanın arkasına sızdıracak formüller üzerinde duruyor.

Tüm takıma, "Salah'ı depar atarken gördüğünüzde direkt topu ona aktarın" talimatı verdi. Premier Lig'den sonra Trendyol Süper Lig'de de eşsiz hızı ile durdurulamıyor.

MİLYARLARCA DEFA İZLENDİ

Muhammed Salah transfer olduğundan bu yana Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımları rekorlar kırıyor. Sadece Salah içeriklerinin milyarlarca defa izlendiği belirtildi.

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