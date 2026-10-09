Sivasspor'dan Pendikspor'a 4 gollü tarife!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Sivasspor, sahasında oynadığı mücadeleyi 4-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SİVASSPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 21. dakikasında Rey Manaj'ın golüyle öne geçen Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 55. dakikada Rey Manaj'ın kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmesiyle farkı ikiye çıkardı. Pendikspor'da Abifade, 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
FARK DÖRT GOLE ÇIKTI
Sivasspor, 64. dakikada Ethemi'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. 67. dakikada Salih Kavrazlı'nın kaydettiği golle fark dörde çıktı. Ardından konuk ekipte yedek kulübesinde oturan Emre Koyuncu Hakem Alpaslan Şen tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Pendikspor, 87. dakikada Yekta Sönmez'in golüyle skoru 4-1'e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı. Sivasspor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Sivasspor, ligde 9 maç sonunda 11 puana ulaştı. Pendikspor ise 9 maçta 10 puanda kaldı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Alpaslan Şen, Furkan Ulu, Berat Binbir
Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Uğur Çiftçi (Dk. 66 Yusuf Çağlar Kefkir), Okan Erdoğan (Dk. 16 Turan Tuzlacık), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Oğuzhan Aksoy, Salih Kavrazlı (Dk. 77 Duodu), Musah Muhammed, Ceesay (Dk. 66 Burak Kapacak), Ethemi (Dk. 77 Emre Gökay), Manaj
Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Taha Emre İnce, Berkay Sülüngöz, Hakan Yeşil (Dk. 56 Yekta Sönmez), Manga (Dk. 34 Emrah Başsan), Abifade, Kerem Kalafat (Dk. 68 Erdem Gökçe), Thuram, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 68 Soldo), Hrelja (Dk. 56 Haris)
Goller: Dk. 21 ve Dk. 55 Manaj, Dk. 64 Ethemi, Dk. 67 Salih Kavrazlı (Ekenler Beton Sivasspor) Dk. 87 Yekta Sönmez (Orfa Yapı Pendikspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 57 Abifade, Dk. 69 Kerem Kalafat (Kulübede)
Sarı kartlar: Dk. 44 Manaj, Dk. 45 Ceesay (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 33 Hakan Yeşil, Dk. 58 Bekir Karadeniz (Orfa Yapı Pendikspor)
Karşılaşmanın 21. dakikasında Rey Manaj'ın golüyle öne geçen Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 55. dakikada Rey Manaj'ın kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmesiyle farkı ikiye çıkardı. Pendikspor'da Abifade, 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
FARK DÖRT GOLE ÇIKTI
Sivasspor, 64. dakikada Ethemi'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. 67. dakikada Salih Kavrazlı'nın kaydettiği golle fark dörde çıktı. Ardından konuk ekipte yedek kulübesinde oturan Emre Koyuncu Hakem Alpaslan Şen tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Pendikspor, 87. dakikada Yekta Sönmez'in golüyle skoru 4-1'e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı. Sivasspor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Sivasspor, ligde 9 maç sonunda 11 puana ulaştı. Pendikspor ise 9 maçta 10 puanda kaldı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Alpaslan Şen, Furkan Ulu, Berat Binbir
Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Uğur Çiftçi (Dk. 66 Yusuf Çağlar Kefkir), Okan Erdoğan (Dk. 16 Turan Tuzlacık), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Oğuzhan Aksoy, Salih Kavrazlı (Dk. 77 Duodu), Musah Muhammed, Ceesay (Dk. 66 Burak Kapacak), Ethemi (Dk. 77 Emre Gökay), Manaj
Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Taha Emre İnce, Berkay Sülüngöz, Hakan Yeşil (Dk. 56 Yekta Sönmez), Manga (Dk. 34 Emrah Başsan), Abifade, Kerem Kalafat (Dk. 68 Erdem Gökçe), Thuram, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 68 Soldo), Hrelja (Dk. 56 Haris)
Goller: Dk. 21 ve Dk. 55 Manaj, Dk. 64 Ethemi, Dk. 67 Salih Kavrazlı (Ekenler Beton Sivasspor) Dk. 87 Yekta Sönmez (Orfa Yapı Pendikspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 57 Abifade, Dk. 69 Kerem Kalafat (Kulübede)
Sarı kartlar: Dk. 44 Manaj, Dk. 45 Ceesay (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 33 Hakan Yeşil, Dk. 58 Bekir Karadeniz (Orfa Yapı Pendikspor)