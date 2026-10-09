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Sivasspor'dan Pendikspor'a 4 gollü tarife!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 18:52 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 19:11
Fotoğraf: AA
Sivasspor'dan Pendikspor'a 4 gollü tarife!
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Sivasspor, sahasında oynadığı mücadeleyi 4-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SİVASSPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 21. dakikasında Rey Manaj'ın golüyle öne geçen Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 55. dakikada Rey Manaj'ın kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmesiyle farkı ikiye çıkardı. Pendikspor'da Abifade, 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

FARK DÖRT GOLE ÇIKTI

Sivasspor, 64. dakikada Ethemi'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. 67. dakikada Salih Kavrazlı'nın kaydettiği golle fark dörde çıktı. Ardından konuk ekipte yedek kulübesinde oturan Emre Koyuncu Hakem Alpaslan Şen tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Pendikspor, 87. dakikada Yekta Sönmez'in golüyle skoru 4-1'e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı. Sivasspor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Sivasspor, ligde 9 maç sonunda 11 puana ulaştı. Pendikspor ise 9 maçta 10 puanda kaldı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Furkan Ulu, Berat Binbir

Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Uğur Çiftçi (Dk. 66 Yusuf Çağlar Kefkir), Okan Erdoğan (Dk. 16 Turan Tuzlacık), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Oğuzhan Aksoy, Salih Kavrazlı (Dk. 77 Duodu), Musah Muhammed, Ceesay (Dk. 66 Burak Kapacak), Ethemi (Dk. 77 Emre Gökay), Manaj

Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Taha Emre İnce, Berkay Sülüngöz, Hakan Yeşil (Dk. 56 Yekta Sönmez), Manga (Dk. 34 Emrah Başsan), Abifade, Kerem Kalafat (Dk. 68 Erdem Gökçe), Thuram, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 68 Soldo), Hrelja (Dk. 56 Haris)

Goller: Dk. 21 ve Dk. 55 Manaj, Dk. 64 Ethemi, Dk. 67 Salih Kavrazlı (Ekenler Beton Sivasspor) Dk. 87 Yekta Sönmez (Orfa Yapı Pendikspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 57 Abifade, Dk. 69 Kerem Kalafat (Kulübede)

Sarı kartlar: Dk. 44 Manaj, Dk. 45 Ceesay (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 33 Hakan Yeşil, Dk. 58 Bekir Karadeniz (Orfa Yapı Pendikspor)

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