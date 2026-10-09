Emre Belözoğlu saha kenarında çılgına döndü!

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında saha kenarında dikkat .eken bir görüntü yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EMRE BELÖZOĞLU ÇOK SİNİRLENDİ
Galatasaray'ın 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 2-1 öne geçmesinin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Yenilen gole oldukça sinirlenen Belözoğlu, saha kenarında tepkisini gösterirken teknik heyetini de sakinleştirmeye çalıştı.
Karşılaşmanın son anlarında yaşanan bu gelişme dikkat çekti.
Galatasaray'ın 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 2-1 öne geçmesinin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Yenilen gole oldukça sinirlenen Belözoğlu, saha kenarında tepkisini gösterirken teknik heyetini de sakinleştirmeye çalıştı.
Karşılaşmanın son anlarında yaşanan bu gelişme dikkat çekti.