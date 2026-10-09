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Emre Belözoğlu saha kenarında çılgına döndü!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 2-1 öne geçtiği golün ardından büyük tepki gösterdi.

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calendar 09 Ekim 2026 22:07 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 22:12
Emre Belözoğlu saha kenarında çılgına döndü!
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Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında saha kenarında dikkat .eken bir görüntü yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla EMRE BELÖZOĞLU ÇOK SİNİRLENDİ


Galatasaray'ın 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 2-1 öne geçmesinin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu büyük hayal kırıklığı yaşadı.



Yenilen gole oldukça sinirlenen Belözoğlu, saha kenarında tepkisini gösterirken teknik heyetini de sakinleştirmeye çalıştı.

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan bu gelişme dikkat çekti.

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