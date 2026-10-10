CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, gerçekleştiriliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başladı.
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"ÖNCEDEN BAŞARDIK, YİNE BAŞARACAĞIZ"
Galatasaray Kulübü Başkanı olduğu için büyük bir gurur, mutluluk ve heyecan duyduğunu dile getiren Özbek, futbolla ilgili "Erkek futbol takımımız, üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu etti. Bunun yanında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım ileri taşıdık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimiz. Bunun için şampiyon olan kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Belirlediğimiz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bundan önce başardık, yine başaracağız." ifadelerini kullandı.
NBA EUROPE AÇIKLAMASI
Amatör branşlardaki durumla ilgili bilgi veren Özbek, şunları kaydetti:
"Basketbolda erkek takımımız sezona önemli hedeflerle başladı. NBA Avrupa projesiyle ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır. Kadın basketbol takımımız, yaptığımız yatırım ve planlamalarla geçen sezon hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi. Bu sene kupa hedefiyle sezona başladık. Özlediğimiz kupaya bu sene ulaşacağız. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız, her sene olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Onlardan da bizi alıştırdıkları başarıları yine bekliyoruz. Voleybolda erkek takımımız, 32 yıl aradan sonra elde ettiği Efeler Ligi'nde final oynama başarısını geçen sezon da tekrarladı. Kupa Voley'de de final oynayarak başarılarını devam ettirdi. Bu branşta şanssızlığımızı kırıp uzun yıllar sonra kupayı müzemize getireceğimize inanıyorum. Kadın voleybol takımımız, geçen sezon namağlup CEV Kupası'nda şampiyon oldu. Bu sezon yine önemli hedeflerle yola çıktık. Onlarla gurur duyuyoruz. Yine birlikte kupaya ulaşacağız. Diğer branşlarda ise 2025-2026 sezonunda 2 bin 89 sporcumuzla 102 kupa ve bin 84 madalya kazandık. Bu önemli başarıda payı olan sporcu kardeşlerime, hocalarıma, kulüp personeline, yöneticilerine ve sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray formasını giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz. Onlardan Galatasaray kültürünü ve geleneklerini özümsemiş, ülkesine faydalı gençler olarak bizi temsil etmelerini istiyoruz."
ASLANTEPE PROJESİ
Dursun Özbek: "Aslantepe Projesi ile basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüzün çok önemli bir eksiğini tamamlamış olacağız."
"LOCA GELİRLERİMİZİ ARTIRDIK"
Dursun Özbek: "Stadımızda yaptığımız yeniliklerle, hem taraftarımızın maç izleme keyfini hem de reklam ve loca gelirlerimizi arttırdık."
Ali Sami Yen Rams Park yenileme çalışmaları:
— Localara 600 yeni koltuk eklendi.
— Loca girişlerine reklam alınabilen dijital ekranlar yerleştirildi.
— Oturma alanlarına televizyonlar eklendi.
— LED ve skorboard alanı 357 m²'den 1.743 m²'ye çıkarıldı.
— Basın tribünü ve lounge alanı tamamen yenilendi.
— Eskiyen su tesisatı tamamen yenilendi.
Dursun Özbek: "Tüm Galatasaraylılara GSPara ve GSPlus uygulamalarını telefonlarına indirmelerini, kullanmalarını ve bu projelere sahip çıkmalarını özellikle rica ediyorum."
"AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİ ARASINDAYIZ"
Dursun Özbek: "Galatasaray, hasılat anlamında Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında yerini almıştır. Her sene kırdığımız rekorlar, Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde neleri başarabildiğinin en güzel örneğidi."
63 MİLYON EURO GELİR
Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçen dönemde 63 milyon euroluk bir gelir elde ettik. UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda; toplam gelirde, Avrupa'daki 1500 profesyonel kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kategorilerde ise sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz."
"PROFESYONEL KULÜPLER ARASINDA 23. SIRADAYIZ"
Dursun Özbek: "UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda; toplam gelirde, Avrupa'daki 1500 profesyonel kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kategorilerde ise sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz."
"TAKİPÇİ OLMAYA DEVAM EDİYORUM"
Dursun Özbek: "Yeni yapılacak Süper Lig yayın ihalesi tüm futbol kulüpleri için hayati bir önem taşıyor. Kulüpler Birliği ve TFF tarafından oluşturulan yayın ihalesi komisyonunda Galatasaray'ı temsilen yer alarak, başından beri yakından takip ettiğimiz bu konuda en faydalı çözümün yapılması adına takipçi olmaya da devam ediyorum."
"CEFERİN TEŞEKKÜR ETTİ"
Dursun Özbek: "UEFA Başkanı Sayın Ceferin'le görüşmem oldu. Yaptığım görüşmede kendisi; Galatasaray'ın son dönemde futbola hem tesis hem de takımın oluşturulması açısından yapılan yatırımlar için teşekkür etti ve çok önemli bulduğunu da söyledi."
"320 MİLYON EUROYU AŞTI"
Dursun Özbek: "Mayıs 2026 itibariyle Sportif A.Ş.'nin özkaynakları, 320 milyon euroyu aşmıştır."
"BAŞLADIĞIMIZ BÜTÜN PROJELERİ TAMAMLAYACAĞIZ"
Dursun Özbek: "Başladığımız bütün projeleri tamamlayacağız ve Galatasaray'ı tesisleriyle de Türkiye'nin en önde gelen spor kulübü haline getireceğiz."
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"ÖNCEDEN BAŞARDIK, YİNE BAŞARACAĞIZ"
Galatasaray Kulübü Başkanı olduğu için büyük bir gurur, mutluluk ve heyecan duyduğunu dile getiren Özbek, futbolla ilgili "Erkek futbol takımımız, üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu etti. Bunun yanında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım ileri taşıdık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimiz. Bunun için şampiyon olan kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Belirlediğimiz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bundan önce başardık, yine başaracağız." ifadelerini kullandı.
NBA EUROPE AÇIKLAMASI
Amatör branşlardaki durumla ilgili bilgi veren Özbek, şunları kaydetti:
"Basketbolda erkek takımımız sezona önemli hedeflerle başladı. NBA Avrupa projesiyle ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır. Kadın basketbol takımımız, yaptığımız yatırım ve planlamalarla geçen sezon hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi. Bu sene kupa hedefiyle sezona başladık. Özlediğimiz kupaya bu sene ulaşacağız. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız, her sene olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Onlardan da bizi alıştırdıkları başarıları yine bekliyoruz. Voleybolda erkek takımımız, 32 yıl aradan sonra elde ettiği Efeler Ligi'nde final oynama başarısını geçen sezon da tekrarladı. Kupa Voley'de de final oynayarak başarılarını devam ettirdi. Bu branşta şanssızlığımızı kırıp uzun yıllar sonra kupayı müzemize getireceğimize inanıyorum. Kadın voleybol takımımız, geçen sezon namağlup CEV Kupası'nda şampiyon oldu. Bu sezon yine önemli hedeflerle yola çıktık. Onlarla gurur duyuyoruz. Yine birlikte kupaya ulaşacağız. Diğer branşlarda ise 2025-2026 sezonunda 2 bin 89 sporcumuzla 102 kupa ve bin 84 madalya kazandık. Bu önemli başarıda payı olan sporcu kardeşlerime, hocalarıma, kulüp personeline, yöneticilerine ve sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray formasını giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz. Onlardan Galatasaray kültürünü ve geleneklerini özümsemiş, ülkesine faydalı gençler olarak bizi temsil etmelerini istiyoruz."
ASLANTEPE PROJESİ
Dursun Özbek: "Aslantepe Projesi ile basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüzün çok önemli bir eksiğini tamamlamış olacağız."
"LOCA GELİRLERİMİZİ ARTIRDIK"
Dursun Özbek: "Stadımızda yaptığımız yeniliklerle, hem taraftarımızın maç izleme keyfini hem de reklam ve loca gelirlerimizi arttırdık."
Ali Sami Yen Rams Park yenileme çalışmaları:
— Localara 600 yeni koltuk eklendi.
— Loca girişlerine reklam alınabilen dijital ekranlar yerleştirildi.
— Oturma alanlarına televizyonlar eklendi.
— LED ve skorboard alanı 357 m²'den 1.743 m²'ye çıkarıldı.
— Basın tribünü ve lounge alanı tamamen yenilendi.
— Eskiyen su tesisatı tamamen yenilendi.
Dursun Özbek: "Tüm Galatasaraylılara GSPara ve GSPlus uygulamalarını telefonlarına indirmelerini, kullanmalarını ve bu projelere sahip çıkmalarını özellikle rica ediyorum."
"AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİ ARASINDAYIZ"
Dursun Özbek: "Galatasaray, hasılat anlamında Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında yerini almıştır. Her sene kırdığımız rekorlar, Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde neleri başarabildiğinin en güzel örneğidi."
63 MİLYON EURO GELİR
Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçen dönemde 63 milyon euroluk bir gelir elde ettik. UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda; toplam gelirde, Avrupa'daki 1500 profesyonel kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kategorilerde ise sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz."
"PROFESYONEL KULÜPLER ARASINDA 23. SIRADAYIZ"
Dursun Özbek: "UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda; toplam gelirde, Avrupa'daki 1500 profesyonel kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kategorilerde ise sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz."
"TAKİPÇİ OLMAYA DEVAM EDİYORUM"
Dursun Özbek: "Yeni yapılacak Süper Lig yayın ihalesi tüm futbol kulüpleri için hayati bir önem taşıyor. Kulüpler Birliği ve TFF tarafından oluşturulan yayın ihalesi komisyonunda Galatasaray'ı temsilen yer alarak, başından beri yakından takip ettiğimiz bu konuda en faydalı çözümün yapılması adına takipçi olmaya da devam ediyorum."
"CEFERİN TEŞEKKÜR ETTİ"
Dursun Özbek: "UEFA Başkanı Sayın Ceferin'le görüşmem oldu. Yaptığım görüşmede kendisi; Galatasaray'ın son dönemde futbola hem tesis hem de takımın oluşturulması açısından yapılan yatırımlar için teşekkür etti ve çok önemli bulduğunu da söyledi."
"320 MİLYON EUROYU AŞTI"
Dursun Özbek: "Mayıs 2026 itibariyle Sportif A.Ş.'nin özkaynakları, 320 milyon euroyu aşmıştır."
"BAŞLADIĞIMIZ BÜTÜN PROJELERİ TAMAMLAYACAĞIZ"
Dursun Özbek: "Başladığımız bütün projeleri tamamlayacağız ve Galatasaray'ı tesisleriyle de Türkiye'nin en önde gelen spor kulübü haline getireceğiz."