Sivasspor evinde 3 puan hasretini sonlandırdı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında dün sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Ekenler Beton Sivasspor, ligde bu sezon ilk kez evinde galibiyet sevinci yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligin ilk haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada ise iç sahada Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.
Sivas temsilcisi ligin beşinci haftasında evinde Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kalırken, yedinci haftada Muğlaspor ile yaptığı maçtan da 1-1 berabere ayrıldı.
Sivasspor, ligin dokuzuncu haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek iç sahadaki galibiyet hasretine son verdi.
Ligde geride kalan bölümde 5 iç saha maçına çıkan kırmızı-beyazlılar 1 galibiyet, 4 beraberlik alarak 7 puan topladı.
Sivas ekibi, dış sahada oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 4 puanı hanesine yazdırdı.
Sivas temsilcisi ligin beşinci haftasında evinde Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kalırken, yedinci haftada Muğlaspor ile yaptığı maçtan da 1-1 berabere ayrıldı.
Sivasspor, ligin dokuzuncu haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek iç sahadaki galibiyet hasretine son verdi.
Ligde geride kalan bölümde 5 iç saha maçına çıkan kırmızı-beyazlılar 1 galibiyet, 4 beraberlik alarak 7 puan topladı.
Sivas ekibi, dış sahada oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 4 puanı hanesine yazdırdı.