Beşiktaş, Rolando Mandragora için harekete geçiyor

Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların transfer listesine giren son isimlerden biri, Torino forması giyen Rolando Mandragora oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'ın haberine göre orta saha transferinde Newcastle United forması giyen Joe Willock'u öncelikli hedef olarak belirleyen Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif isimlerle de görüşmeler yürütüyor.
7,5 MİLYON EUROLUK BONSERVİS TALEBİ
Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Rolando Mandragora'nın Torino ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
İtalyan ekibinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için 7,5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.
Beşiktaş yönetiminin, söz konusu rakamı düşürmek amacıyla Torino ile görüşmelere başlamaya hazırlandığı belirtildi.
BU SEZON 5 MAÇTA 2 GOLE KATKI
Rolando Mandragora, bu sezon Serie A'da 5 karşılaşmada görev yaptı.
İtalyan orta saha oyuncusu, söz konusu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken sarı veya kırmızı kart görmedi.
KARİYERİNDE 39 GOL, 31 ASİST
Kariyeri boyunca İtalya'da forma giyen Mandragora; Genoa, Juventus, Pescara, Crotone, Udinese, Torino ve Fiorentina takımlarında görev yaptı.
Tecrübeli futbolcu, kariyerinde çıktığı 396 karşılaşmada 39 gol ve 31 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş'ın Mandragora transferindeki girişimlerinin, Torino'nun bonservis talebine göre şekillenmesi bekleniyor.
7,5 MİLYON EUROLUK BONSERVİS TALEBİ
Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Rolando Mandragora'nın Torino ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
İtalyan ekibinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için 7,5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.
Beşiktaş yönetiminin, söz konusu rakamı düşürmek amacıyla Torino ile görüşmelere başlamaya hazırlandığı belirtildi.
BU SEZON 5 MAÇTA 2 GOLE KATKI
Rolando Mandragora, bu sezon Serie A'da 5 karşılaşmada görev yaptı.
İtalyan orta saha oyuncusu, söz konusu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken sarı veya kırmızı kart görmedi.
KARİYERİNDE 39 GOL, 31 ASİST
Kariyeri boyunca İtalya'da forma giyen Mandragora; Genoa, Juventus, Pescara, Crotone, Udinese, Torino ve Fiorentina takımlarında görev yaptı.
Tecrübeli futbolcu, kariyerinde çıktığı 396 karşılaşmada 39 gol ve 31 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş'ın Mandragora transferindeki girişimlerinin, Torino'nun bonservis talebine göre şekillenmesi bekleniyor.