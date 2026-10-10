Antalyaspor, Bolu deplasmanında tek golle kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 68. dakikasında Van de Streek'in attığı golle Antalyaspor 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalyaspor, Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
ANTALYASPOR 13 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Antalyaspor, puanını 13'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Boluspor ise 4 puanla 20. sırada kaldı.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Boluspor ise Ümraniyespor deplasmanına çıkacak.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalyaspor, Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
ANTALYASPOR 13 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Antalyaspor, puanını 13'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Boluspor ise 4 puanla 20. sırada kaldı.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Boluspor ise Ümraniyespor deplasmanına çıkacak.