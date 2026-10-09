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Osimhen ve Lemina, 35 gün sonra döndü

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina, Kasımpaşa maçıyla sahalara geri döndü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 23:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osimhen ve Lemina, 35 gün sonra döndü
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Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen ile Mario Lemina, Kasımpaşa maçıyla birlikte 35 gün sonra bir maçta forma giydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin 4. haftasında 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan iki futbolcu, geçen 35 gün arada Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşılaşmalarını kaçırdı.

Kasımpaşa maçına yedek başlayan oyunculardan Lemina, 67. dakikada Aleksey Batrakov'un, Osimhen ise 77. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu.

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