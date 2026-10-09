Osimhen ve Lemina, 35 gün sonra döndü

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen ile Mario Lemina, Kasımpaşa maçıyla birlikte 35 gün sonra bir maçta forma giydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligin 4. haftasında 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan iki futbolcu, geçen 35 gün arada Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşılaşmalarını kaçırdı.
Kasımpaşa maçına yedek başlayan oyunculardan Lemina, 67. dakikada Aleksey Batrakov'un, Osimhen ise 77. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu.
Kasımpaşa maçına yedek başlayan oyunculardan Lemina, 67. dakikada Aleksey Batrakov'un, Osimhen ise 77. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu.