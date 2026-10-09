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Egemen Korkmaz: "Her dakika önemli"

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri play-off turundaki Çekya eşleşmesini değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 17:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Egemen Korkmaz: 'Her dakika önemli'
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2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri play-off turunda Çekya ile eşleşen Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Egemen Korkmaz, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Korkmaz, Çekya'nın fiziksel gücüne ve oyun disiplinine dikkat çekerek zorlu bir eşleşme beklediklerini belirtti.

"DENK KUVVETLERİN MÜCADELESİ OLACAK"

Çekya'nın özelliklerini değerlendiren Egemen Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Fizik gücü yüksek bir takımla eşleştik. Denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde tanımlayabiliriz. Sistemsel, oyun disiplini olan bir rakip olacak karşımızda. Sert ve mücadele seviyesi yüksek maçlar olacağını düşünüyoruz."

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Play-off turunda grup aşamasında olduğu gibi planlı hareket edeceklerini vurgulayan Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stratejik davranıp grup aşamasında olduğu gibi planlı bir şekilde oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Her maça uygun çözümlerle hareket ederek sonuca ulaşmak istiyoruz. Play-off'ta en sağlıklı ve en iyi kadromuz ile mücadele edeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum."

"HER DAKİKANIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"

Çift maç üzerinden oynanacak eşleşmede avantajlı sonuçlar almak istediklerini belirten Egemen Korkmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Şu ana kadar planlı davranarak maç maç bu aşamaya geldik. Çift maç olduğunu unutmadan en avantajlı skorları alıp hedefe ulaşma gayesindeyiz. Dengeli bir eşleşme olduğu için her dakikanın önemini bilerek sahada olacağız."

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