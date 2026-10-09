Bugün
20:00
Galatasaray
Kasımpaşa
Bugün
17:00
Sivasspor
Pendikspor
Bugün
17:00
Bodrum FK
Keçiörengücü
Bugün
20:00
Ümraniye
Sarıyer
Bugün
20:00
Vanspor FK
Bandırmaspor
Bugün
21:30
B. Dortmund
Werder Bremen
Bugün
22:00
Malaga
Espanyol
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
21:45
Lens
Lyon

Gençlerbirliği'nde ayrılık sonrası ilk sınav

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 12:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği'nde ayrılık sonrası ilk sınav
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçı kaybeden başkent ekibi, milli araya 7 puanla 13. sırada girdi.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Metin Diyadin'in istifa etmesi üzerine 6 Ekim'de tecrübeli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Gençlerbirliği, 3. haftada Erzurumspor FK ile berabere kaldı.

Sırasıyla Trabzonspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarından mağlup ayrılan başkent temsilcisi, Amed Sportif Faaliyetler maçında sahaya "kötü gidişata son vermek" için çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.