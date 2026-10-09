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Durant: "Westbrook 5-6 yıl daha oynar sanıyordum"

Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, Russell Westbrook'un basketbolu bırakma kararının kendisini hâlâ şaşırttığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 13:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Durant: 'Westbrook 5-6 yıl daha oynar sanıyordum'
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Kevin Durant, Russell Westbrook'un emeklilik kararına üzüldüğünü belirterek eski takım arkadaşının hâlâ NBA seviyesinde katkı verebileceğine inandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eski takım arkadaşının emekliliğini yeniden değerlendiren Durant, Westbrook'un bu kararında kişisel tercihlerinin de etkili olabileceğini belirtti.

Rockets'ın NBA Çin maçları kapsamında Dallas Mavericks ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde basın mensuplarına konuşan Durant, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz üzüldüm çünkü Russ'ın önünde hâlâ beş-altı yıl olduğunu düşünüyordum. Atletik yapısıyla oyuna hâlâ olumlu katkı verebilir. Ama bazen insanlar öyle bir noktaya geliyor ki uzaklaşmak ve farklı bir şey yapmak istiyorlar.

Bu yüzden onu unutulmaz kariyeri için tebrik ediyorum. Hayatının bir sonraki dönemine de basketbolda olduğu kadar emek vereceğini biliyorum."

Westbrook, 18 sezonluk kariyerinin ardından geçtiğimiz yaz profesyonel basketbolu bıraktı.

Daha önce çıkan haberlerde, serbest oyuncu konumundaki Westbrook'un birden fazla takımdan teklif aldığı belirtilmişti. Bu nedenle emeklilik kararı büyük bir sürpriz olarak karşılandı.

Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Sacramento Kings formasıyla da üretkenliğini korumuştu. Westbrook, çıktığı 64 maçta 15,2 sayı, 6,7 asist ve 5,4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Durant ve Westbrook, 2008-09 sezonundan 2015-16 sezonunun sonuna kadar Oklahoma City Thunder'da sekiz sezon boyunca takım arkadaşlığı yaptı.

İkili, Thunder'ın yıldızları olarak takımlarını 2012 NBA Finalleri'ne taşımıştı.

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