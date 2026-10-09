Barcelona'da yeni bir çağın heyecanı: Flick ile büyük hayal

Barcelona'da uzun süredir hissedilmeyen bir heyecan yaşanıyor. Hansi Flick'in takımı, sonuçları kadar hücumdaki iştahı ve genç oyuncularının performansıyla da taraftarlarını büyük hedeflere inandırıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2024'te göreve gelen Alman teknik adamla üst üste iki lig şampiyonluğu kazanan Barcelona, üçüncü sezonuna da güçlü bir giriş yaptı. La Liga'daki ilk yedi karşılaşmasını kazanan ve bu süreçte 31 gol atan Katalan ekibi, ikinci sıradaki Atletico Madrid'in beş puan önünde bulunuyor. Dördüncü sıradaki Real Madrid ile arasındaki fark ise altı puan.
Raphinha'nın sekiz maçta attığı 14 gol ve Lamine Yamal ile oluşturduğu etkili hücum ortaklığı, bu başlangıcın öne çıkan unsurları arasında.
HEYECAN VAR, TEMKİN DE ELDEN BIRAKILMIYOR
Barcelona taraftarının bu tabloya yaklaşımını anlamak için Katalan kültüründeki iki kavram önem taşıyor: "seny" ve "rauxa".
"Seny"; sağduyu, bilgelik ve ölçülü davranmayı ifade ediyor. "Rauxa" ise tutku, coşku ve fazla düşünmeden harekete geçme eğilimini anlatıyor.
Camp Nou tribünlerinde, özellikle uzun yıllardır takımını takip eden taraftarlar arasında ilk yaklaşım daha baskın. Geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları ve Real Madrid'in uzun süre devam eden üstünlüğü, Barcelona taraftarında kolay silinmeyen bir temkin oluşturdu.
Tribünlerde sık duyulan "Bugün acı çekeceğiz" sözü, bu ruh halinin özeti. Son dönemde ise aynı kaygı, "Bakalım bunu sezon boyunca sürdürebilecek miyiz?" sorusuna dönüştü.
Cadena SER'deki bir programda kullanılan "Sorumlu bir iyimserim" ifadesi de Barcelona çevresindeki mevcut yaklaşımı yansıtıyor: Takıma duyulan güven artıyor ancak büyük hükümler vermek için biraz daha bekleniyor.
GALATASARAY, PSG, REAL MADRID VE ATLETICO SINAVI
Barcelona'nın güçlü başlangıcının ardından fikstür zorlaşıyor.
Katalan ekibi, 13 Ekim'de İstanbul'da Galatasaray'a, 20 Ekim'de son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'e konuk olacak. Beş gün sonra ise sahasında Real Madrid ile El Clasico'ya çıkacak.
8 Kasım'daki Atletico Madrid deplasmanı da önemli bir sınav olacak. Diego Simeone'nin takımı, geçen sezon Barcelona'yı hem Kral Kupası'ndan hem de Şampiyonlar Ligi'nden elemişti.
Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar, Flick'in takımının potansiyeline ilişkin değerlendirmeleri daha sağlam bir zemine taşıyacak.
CRUYFF VE GUARDIOLA'NIN İZLERİ
Barcelona tarihinde yeni takımların karşılaştırıldığı iki büyük dönem bulunuyor: Johan Cruyff'un "Rüya Takımı" ve Pep Guardiola'nın unutulmaz ekibi.
Cruyff yönetimindeki Barcelona, 1991-1994 arasında üst üste dört lig şampiyonluğu kazanırken 1992'de kulübün ilk Avrupa Kupası'nı kaldırdı.
Guardiola döneminde ise 2009-2011 arasında üç lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi zaferi geldi. 2008-09 sezonunda lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla tarihi üçleme yapıldı.
Flick'in takımını şimdiden bu seviyeye yerleştirmek için erken olsa da oyun anlayışında tanıdık özellikler görülüyor. Rakibe üstünlük kurmakla yetinmeyen, bunu tekrar tekrar skora yansıtmak isteyen bir takım sahada.
Guardiola'nın Barcelona'sını özel kılan unsurlardan biri de buydu. Rakipler yalnızca topa sahip olma oranına değil; baskıya, yerleşime ve teknik kaliteye de çözüm bulmak zorundaydı. Bir hücumu durdurduklarında sıradaki hücum hemen başlıyordu.
Flick'in ekibi de benzer bir süreklilik ve kazanma iştahı sergiliyor.
LA MASIA YENİDEN TAKIMIN KİMLİĞİNDE
Geçmişteki başarılı dönemlerle kurulabilecek bir diğer bağ, genç oyunculara duyulan güven.
Lamine Yamal bu yaklaşımın en dikkat çekici örneği olsa da tek isim değil. Pau Cubarsi savunmanın önemli parçalarından biri hâline gelirken Marc Bernal da sorumluluk alıyor. Xavi Espart ise altyapıdan çıkan son dikkat çekici yetenek olarak öne çıkıyor.
2007 doğumlu bu dört oyuncu, La Masia'nın Barcelona'nın oyununa ve karakterine yeniden güçlü biçimde yansımasını sağlıyor.
Kulübün Avrupa'daki başarılarıyla ligdeki üstünlüğü arasındaki ilişki de umutları artırıyor. Barcelona, kazandığı bütün Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının aynı sezonunda La Liga'da da zirveye çıktı.
HEDEF AÇIK: ŞAMPİYONLAR LİGİ
Flick'in Barcelona'sı, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanma hedefini açıkça dile getiriyor.
Kendini dünyanın en iyi oyuncusu olarak tanımlayan ve yazın İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanacağına inandığını söyleyen Yamal'ın özgüveni, takımın genel havasıyla örtüşüyor.
Flick de Nisan 2025'te Real Madrid karşısındaki galibiyetle Kral Kupası finaline yükseldikleri dönemde, Barcelona'da "hayal kurmanın serbest olduğunu" söylemişti.
İlk sezonundaki üç yerel kupayla başlayan heyecan, üçüncü sezonunda daha da büyüdü. Şimdi mesele, bu güçlü oyunu en zorlu karşılaşmalara ve sezonun tamamına taşıyabilmek.
Barcelona taraftarı henüz temkini tamamen bırakmış değil. Ancak artık ne kadar acı çekeceğinden çok, bu takımın ne kadar ileri gidebileceğini düşünüyor.
Raphinha'nın sekiz maçta attığı 14 gol ve Lamine Yamal ile oluşturduğu etkili hücum ortaklığı, bu başlangıcın öne çıkan unsurları arasında.
HEYECAN VAR, TEMKİN DE ELDEN BIRAKILMIYOR
Barcelona taraftarının bu tabloya yaklaşımını anlamak için Katalan kültüründeki iki kavram önem taşıyor: "seny" ve "rauxa".
"Seny"; sağduyu, bilgelik ve ölçülü davranmayı ifade ediyor. "Rauxa" ise tutku, coşku ve fazla düşünmeden harekete geçme eğilimini anlatıyor.
Camp Nou tribünlerinde, özellikle uzun yıllardır takımını takip eden taraftarlar arasında ilk yaklaşım daha baskın. Geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları ve Real Madrid'in uzun süre devam eden üstünlüğü, Barcelona taraftarında kolay silinmeyen bir temkin oluşturdu.
Tribünlerde sık duyulan "Bugün acı çekeceğiz" sözü, bu ruh halinin özeti. Son dönemde ise aynı kaygı, "Bakalım bunu sezon boyunca sürdürebilecek miyiz?" sorusuna dönüştü.
Cadena SER'deki bir programda kullanılan "Sorumlu bir iyimserim" ifadesi de Barcelona çevresindeki mevcut yaklaşımı yansıtıyor: Takıma duyulan güven artıyor ancak büyük hükümler vermek için biraz daha bekleniyor.
GALATASARAY, PSG, REAL MADRID VE ATLETICO SINAVI
Barcelona'nın güçlü başlangıcının ardından fikstür zorlaşıyor.
Katalan ekibi, 13 Ekim'de İstanbul'da Galatasaray'a, 20 Ekim'de son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'e konuk olacak. Beş gün sonra ise sahasında Real Madrid ile El Clasico'ya çıkacak.
8 Kasım'daki Atletico Madrid deplasmanı da önemli bir sınav olacak. Diego Simeone'nin takımı, geçen sezon Barcelona'yı hem Kral Kupası'ndan hem de Şampiyonlar Ligi'nden elemişti.
Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar, Flick'in takımının potansiyeline ilişkin değerlendirmeleri daha sağlam bir zemine taşıyacak.
CRUYFF VE GUARDIOLA'NIN İZLERİ
Barcelona tarihinde yeni takımların karşılaştırıldığı iki büyük dönem bulunuyor: Johan Cruyff'un "Rüya Takımı" ve Pep Guardiola'nın unutulmaz ekibi.
Cruyff yönetimindeki Barcelona, 1991-1994 arasında üst üste dört lig şampiyonluğu kazanırken 1992'de kulübün ilk Avrupa Kupası'nı kaldırdı.
Guardiola döneminde ise 2009-2011 arasında üç lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi zaferi geldi. 2008-09 sezonunda lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla tarihi üçleme yapıldı.
Flick'in takımını şimdiden bu seviyeye yerleştirmek için erken olsa da oyun anlayışında tanıdık özellikler görülüyor. Rakibe üstünlük kurmakla yetinmeyen, bunu tekrar tekrar skora yansıtmak isteyen bir takım sahada.
Guardiola'nın Barcelona'sını özel kılan unsurlardan biri de buydu. Rakipler yalnızca topa sahip olma oranına değil; baskıya, yerleşime ve teknik kaliteye de çözüm bulmak zorundaydı. Bir hücumu durdurduklarında sıradaki hücum hemen başlıyordu.
Flick'in ekibi de benzer bir süreklilik ve kazanma iştahı sergiliyor.
LA MASIA YENİDEN TAKIMIN KİMLİĞİNDE
Geçmişteki başarılı dönemlerle kurulabilecek bir diğer bağ, genç oyunculara duyulan güven.
Lamine Yamal bu yaklaşımın en dikkat çekici örneği olsa da tek isim değil. Pau Cubarsi savunmanın önemli parçalarından biri hâline gelirken Marc Bernal da sorumluluk alıyor. Xavi Espart ise altyapıdan çıkan son dikkat çekici yetenek olarak öne çıkıyor.
2007 doğumlu bu dört oyuncu, La Masia'nın Barcelona'nın oyununa ve karakterine yeniden güçlü biçimde yansımasını sağlıyor.
Kulübün Avrupa'daki başarılarıyla ligdeki üstünlüğü arasındaki ilişki de umutları artırıyor. Barcelona, kazandığı bütün Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının aynı sezonunda La Liga'da da zirveye çıktı.
HEDEF AÇIK: ŞAMPİYONLAR LİGİ
Flick'in Barcelona'sı, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanma hedefini açıkça dile getiriyor.
Kendini dünyanın en iyi oyuncusu olarak tanımlayan ve yazın İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanacağına inandığını söyleyen Yamal'ın özgüveni, takımın genel havasıyla örtüşüyor.
Flick de Nisan 2025'te Real Madrid karşısındaki galibiyetle Kral Kupası finaline yükseldikleri dönemde, Barcelona'da "hayal kurmanın serbest olduğunu" söylemişti.
İlk sezonundaki üç yerel kupayla başlayan heyecan, üçüncü sezonunda daha da büyüdü. Şimdi mesele, bu güçlü oyunu en zorlu karşılaşmalara ve sezonun tamamına taşıyabilmek.
Barcelona taraftarı henüz temkini tamamen bırakmış değil. Ancak artık ne kadar acı çekeceğinden çok, bu takımın ne kadar ileri gidebileceğini düşünüyor.