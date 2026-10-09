Samsunspor'dan Trabzonspor maçı için taraftara çağrı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan vekili Veysel Bilen, camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Bilen, yaptığı konuşmada, kulübün şehirle bütünleşmesini ve taraftarla iletişimini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Samsunspor Futbol AŞ İcra Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 2026-2027 sezonu boyunca her ay basın mensuplarıyla bir araya geleceklerini belirten Bilen, "İnanıyoruz ki iletişim ve diyalog kanallarını açık tuttuğumuz sürece şehirle bütünleşmemiz, taraftarımıza daha fazla temas edebilmemiz ve sizin aracılığınızla taraftarlarımıza ulaşmamız daha kolay olacak." dedi.
Basın mensuplarıyla ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini anlatan Bilen, görüş alışverişinin verimli geçtiğini dile getirdi.
Kulüp yönetiminin şeffaf anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Bilen, "İcra kurulu olarak açık kalplilikle, şeffaf biçimde sizlerle birlikte olup kulübümüzün yönetimini, futbol takımımızın içinde bulunduğu konum ve koşulları paylaşmayı kendimize görev sayıyoruz. Yapıcı eleştirilerinize her zaman açığız. Bunun neticesinde ortak paydamız olan başarıyı yakalayacağımıza inancımız sonsuz." diye konuştu.
Taraftarla da her ay düzenli buluşmalar gerçekleştireceklerini dile getiren Bilen, "Buna benzer bir toplantıyı ayda bir taraftarımıza açık taraftar günü, taraftar buluşması olarak hayata geçireceğiz. İlkini bu ay başlatacağız. Sezon boyunca kulübümüzü yakından tanımak isteyen, ilişkilerimizi geliştirmek isteyen, kafasında soru işaretleri veya önerileri olan taraftarlarımızı bu buluşmalarda dinleme ve taleplerini öğrenme şansımız olacak." ifadelerini kullandı.
- "Baki olan Samsunspor ve Samsunspor sevdasıdır"
Samsunspor'un şehrin ortak değeri olduğuna işaret eden Bilen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehrimizin markası ve en büyük sevdamız Samsunspor etrafında her zaman, her daim buluşmamız gerekiyor. Bizlere küsebilir, kırılabilir, kızabilirsiniz ama takımımıza küsmek, sevdamıza kırılmak olmaz. Bizler faniyiz, gelip geçiciyiz. Baki olan Samsunspor ve Samsunspor sevdasıdır. Bugüne kadar çeşitli vesilelerle aramızda bulunmayan taraftarlarımızı yeniden kol kola girmeye, beyaz sayfalar açıp tribünleri doldurmaya davet ediyorum."
Taraftar desteğinin futbolcuların sahadaki performansına olumlu yansıyacağına inandığını belirten Bilen, "Sahada ter döken futbolcu kardeşlerimin tribünleri dolu bir statta çok daha başarılı neticeler alacağına inanıyorum. Samsunspor'un itici gücü 12. adam taraftarıdır. Taraftarlarımızı Trabzonspor maçından başlayarak eskiden olduğu gibi tribünleri doldurmaya davet ediyorum." dedi.
Toplantıya Samsunspor İcra Kurulu üyeleri Zeycan Yıldırım, Soner Soykan, Suat Çakır, Fazlıhan Carus, Serkan Kaya, Fuat Çapa ve Koray Yalçın da katıldı.
Samsunspor Futbol AŞ İcra Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 2026-2027 sezonu boyunca her ay basın mensuplarıyla bir araya geleceklerini belirten Bilen, "İnanıyoruz ki iletişim ve diyalog kanallarını açık tuttuğumuz sürece şehirle bütünleşmemiz, taraftarımıza daha fazla temas edebilmemiz ve sizin aracılığınızla taraftarlarımıza ulaşmamız daha kolay olacak." dedi.
Basın mensuplarıyla ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini anlatan Bilen, görüş alışverişinin verimli geçtiğini dile getirdi.
Kulüp yönetiminin şeffaf anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Bilen, "İcra kurulu olarak açık kalplilikle, şeffaf biçimde sizlerle birlikte olup kulübümüzün yönetimini, futbol takımımızın içinde bulunduğu konum ve koşulları paylaşmayı kendimize görev sayıyoruz. Yapıcı eleştirilerinize her zaman açığız. Bunun neticesinde ortak paydamız olan başarıyı yakalayacağımıza inancımız sonsuz." diye konuştu.
Taraftarla da her ay düzenli buluşmalar gerçekleştireceklerini dile getiren Bilen, "Buna benzer bir toplantıyı ayda bir taraftarımıza açık taraftar günü, taraftar buluşması olarak hayata geçireceğiz. İlkini bu ay başlatacağız. Sezon boyunca kulübümüzü yakından tanımak isteyen, ilişkilerimizi geliştirmek isteyen, kafasında soru işaretleri veya önerileri olan taraftarlarımızı bu buluşmalarda dinleme ve taleplerini öğrenme şansımız olacak." ifadelerini kullandı.
- "Baki olan Samsunspor ve Samsunspor sevdasıdır"
Samsunspor'un şehrin ortak değeri olduğuna işaret eden Bilen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehrimizin markası ve en büyük sevdamız Samsunspor etrafında her zaman, her daim buluşmamız gerekiyor. Bizlere küsebilir, kırılabilir, kızabilirsiniz ama takımımıza küsmek, sevdamıza kırılmak olmaz. Bizler faniyiz, gelip geçiciyiz. Baki olan Samsunspor ve Samsunspor sevdasıdır. Bugüne kadar çeşitli vesilelerle aramızda bulunmayan taraftarlarımızı yeniden kol kola girmeye, beyaz sayfalar açıp tribünleri doldurmaya davet ediyorum."
Taraftar desteğinin futbolcuların sahadaki performansına olumlu yansıyacağına inandığını belirten Bilen, "Sahada ter döken futbolcu kardeşlerimin tribünleri dolu bir statta çok daha başarılı neticeler alacağına inanıyorum. Samsunspor'un itici gücü 12. adam taraftarıdır. Taraftarlarımızı Trabzonspor maçından başlayarak eskiden olduğu gibi tribünleri doldurmaya davet ediyorum." dedi.
Toplantıya Samsunspor İcra Kurulu üyeleri Zeycan Yıldırım, Soner Soykan, Suat Çakır, Fazlıhan Carus, Serkan Kaya, Fuat Çapa ve Koray Yalçın da katıldı.