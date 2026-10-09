Karl-Anthony Towns'ın maksimum tutarın altında bir sözleşmeye sıcak baktığı ancak New York Knicks'in dört yıllık, 200 milyon dolarlık teklifini kabul etmediği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Chris Haynes, Towns'ın ücretinde indirim yapmaya hazır olduğunu ancak Knicks'in teklifiyle oyuncunun beklentileri arasında büyük bir fark bulunduğunu açıkladı.
NBA TV'de konuşan Haynes, şu ifadeleri kullandı:
"Kaynaklarım, sözleşme uzatma konusunda tarafların hâlâ birbirinden çok uzak olduğunu söyledi. Bana aktarılanlara göre Karl-Anthony Towns daha azını almaya hazır ama anlaşmaya hiç yakın değiller.
Şu anda alabileceği maksimum tutar dört yıl için 270 milyon dolar, değil mi? Knicks'in ise dört yıllığına 200 milyon dolar teklif ettiğini öğrendim. Karl-Anthony Towns ve temsilcileri şu anda bunu kabul etmiyor."
Son şampiyon Knicks, yeni NBA sezonuna Towns'ın takımdaki uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizliklerle giriyor.
Towns, 2026-27 sezonunda 57 milyon dolar kazanacak. Yıldız uzunun bir sonraki sezon için de 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Dört yıllık sözleşme uzatmasında alabileceği tutarın 276 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtilirken Knicks'in sunduğu 200 milyon dolarlık teklif, Towns cephesi tarafından reddedildi.
Towns, son dönemde sözleşme konusunun çözülememesiyle ilgili rahatsızlığını da dile getirmişti.
Knicks, ligin ikinci maaş eşiğini aşmamak ve kadro oluşturma esnekliğini korumak için temkinli davranıyor. Ancak Towns'ın bu ölçüde büyük bir indirimi kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Geçtiğimiz sezon Knicks'in şampiyonluğunda ve takımın hem hücum hem savunma düzeninde önemli rol oynayan Towns, New York'a yardımcı olmaya hazır olsa da sözleşmesinin piyasa değerini yansıtmasını istiyor.
Haynes, yıldız oyuncunun yaklaşımını şöyle anlattı:
"Karl-Anthony Towns, bu işin artık tamamlanmış olması gerektiğini düşünüyor. Maksimum tutarın biraz altında bir rakamı kabul etmeye hazır olduğuna inanıyor. Takımın şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak için yapabileceği tüm fedakârlıkları yaptığını düşünüyor ve o şampiyonluk da geldi.
Bu konunun bir an önce çözülmesini istiyordu ama şu anda bunun gerçekleşeceği görünmüyor.
Knicks, o maaş eşiğinin altında kalmaya çalışıyor. Bu da soruna yol açıyor. Ancak KAT'in bakış açısından, kendisinden istenen her şeyi yaptı ve maksimum tutarın tamamını da istemiyor. Bu yüzden kulübün kendisine doğru bir adım atması gerektiğini düşünüyor. Şu anda görüşmeler tıkanmış durumda."
NBA TV'de konuşan Haynes, şu ifadeleri kullandı:
"Kaynaklarım, sözleşme uzatma konusunda tarafların hâlâ birbirinden çok uzak olduğunu söyledi. Bana aktarılanlara göre Karl-Anthony Towns daha azını almaya hazır ama anlaşmaya hiç yakın değiller.
Şu anda alabileceği maksimum tutar dört yıl için 270 milyon dolar, değil mi? Knicks'in ise dört yıllığına 200 milyon dolar teklif ettiğini öğrendim. Karl-Anthony Towns ve temsilcileri şu anda bunu kabul etmiyor."
Son şampiyon Knicks, yeni NBA sezonuna Towns'ın takımdaki uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizliklerle giriyor.
Towns, 2026-27 sezonunda 57 milyon dolar kazanacak. Yıldız uzunun bir sonraki sezon için de 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Dört yıllık sözleşme uzatmasında alabileceği tutarın 276 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtilirken Knicks'in sunduğu 200 milyon dolarlık teklif, Towns cephesi tarafından reddedildi.
Towns, son dönemde sözleşme konusunun çözülememesiyle ilgili rahatsızlığını da dile getirmişti.
Knicks, ligin ikinci maaş eşiğini aşmamak ve kadro oluşturma esnekliğini korumak için temkinli davranıyor. Ancak Towns'ın bu ölçüde büyük bir indirimi kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Geçtiğimiz sezon Knicks'in şampiyonluğunda ve takımın hem hücum hem savunma düzeninde önemli rol oynayan Towns, New York'a yardımcı olmaya hazır olsa da sözleşmesinin piyasa değerini yansıtmasını istiyor.
Haynes, yıldız oyuncunun yaklaşımını şöyle anlattı:
"Karl-Anthony Towns, bu işin artık tamamlanmış olması gerektiğini düşünüyor. Maksimum tutarın biraz altında bir rakamı kabul etmeye hazır olduğuna inanıyor. Takımın şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak için yapabileceği tüm fedakârlıkları yaptığını düşünüyor ve o şampiyonluk da geldi.
Bu konunun bir an önce çözülmesini istiyordu ama şu anda bunun gerçekleşeceği görünmüyor.
Knicks, o maaş eşiğinin altında kalmaya çalışıyor. Bu da soruna yol açıyor. Ancak KAT'in bakış açısından, kendisinden istenen her şeyi yaptı ve maksimum tutarın tamamını da istemiyor. Bu yüzden kulübün kendisine doğru bir adım atması gerektiğini düşünüyor. Şu anda görüşmeler tıkanmış durumda."