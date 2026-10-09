Mikel Arteta: 'Damarlarımda hala o zehir var'

rsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kulüpte yarattığı değişimi, şampiyonluğa uzanan yolculuğunu ve Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı hayal kırıklığını anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'e konuşan İspanyol çalıştırıcı, Premier League zaferinin ardından Paris Saint-Germain'e penaltılarla kaybedilen finalin kendisinde derin bir iz bıraktığını belirtti.
Arsene Wenger'in ağır yenilgiler için kullandığı "kalbimde bir yara" ifadesini hatırlatan Arteta, Avrupa'daki son adımı atamamanın acısını hala taşıyor.
"BU ACI BİZİ İLERİ TAŞIYACAK"
Arteta, final yenilgisine ilişkin duygularını şu sözlerle aktardı:
"Arsene'in söylediği gibi, o yara hala duruyor. Damarlarımda hala o zehir var. Orada kalmalı çünkü böyle öğreniyorsunuz. Muhtemelen benim ve herkes için çok büyük bir itici güç olacak."
Arsenal'de sekizinci sezonunu geçiren ve sözleşmesini 2031'e kadar uzatan Arteta, takımın gelişiminin tamamlanmadığını vurguladı.
22 YILLIK BEKLEYİŞİN SONU
Arsenal'in geçen sezon kazandığı Premier League şampiyonluğu, kulüp için bir kupanın çok ötesinde anlam taşıdı.
22 yıllık bekleyişin sona ermesiyle taraftarlar sokaklara dökülürken sezon sonundaki kutlama geçidine yaklaşık bir milyon kişi katıldı. Dünyanın farklı bölgelerinde de Arsenal taraftarları şampiyonluğu kutladı; New York'taki Empire State Binası takımın renkleri olan kırmızı ve beyazla aydınlatıldı.
Yeni sözleşmesi dolayısıyla hazırlanan ve taraftar mesajlarından oluşan filmi izlerken duygulanan Arteta, futbolun insanlar üzerindeki etkisine dikkat çekti:
"O anlar, insanlara neler hissettirebileceğimizi anlamanızı sağlıyor. İnsanlar, 'Hayatımızı değiştirdiniz' diyor. Birinin hayatını değiştirmek son derece önemli bir şey. Bu, büyük bir sorumluluk getiriyor. Böyle bir fırsata sahip olduğumuz için şanslıyız."
İLK GÜNDE SIRA DIŞI MESAJ
2019'da Arsenal'e döndüğünde büyük bir değişime ihtiyaç olduğunu gören Arteta, göreve başladığı ilk gün çalışanlarına alışılmışın dışında bir mesaj verdi.
Tesislerde eğitim merkezi olarak kullanılan büyük bir odayı dağıtan İspanyol teknik adam; bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları ve kabloları yere koydu. Ardından çalışanları içeri çağırarak onlara odayı birlikte düzenlemeleri için iki dakika verdi.
Arteta, o gün yaşananları şöyle anlattı:
"İki dakika sonra geri döndüğümde her şey kusursuzdu. Herkes sessizdi ve dinlemeye hazırdı. 'Bu sadece başlangıç. Başarmak istediğimiz ne varsa birlikte yapmamız gerekecek. Bunu tek başıma yapamam. Sorunumuz çok daha derin ama önümüzdeki fırsat sınırsız' dedim."
Bu yaklaşımın amacı; yönetim, çalışanlar, futbolcular ve taraftarlar arasındaki bağı yeniden kurmaktı.
Arteta, "Bunları birbirine bağlayabilirsek bir canavar yaratabiliriz" düşüncesiyle hareket ettiğini söyledi.
"HAYATIMI VE RUHUMU VERECEKTİM"
Kulübün sahipleri Stan ve Josh Kroenke'nin desteği, yeniden yapılanmanın önemli parçalarından biri oldu. Yönetimin sağladığı zaman ve mali destek, zorlu dönemlerde Arteta'nın projesini sürdürmesine yardımcı oldu.
İspanyol çalıştırıcı, görevi kabul ederken kendisine verdiği sözü de paylaştı:
"Bu inanılmaz fırsatı kabul ettiğim gün, bir hayali gerçekleştirmek ve kulübü tepeden tırnağa birbirine bağlamak için hayatımı, ruhumu, bütün bilgimi ve elimden gelenin en iyisini vereceğime karar verdim."
Arteta'nın göreve başlamasından kısa süre sonra ortaya çıkan pandemi ise bu süreci daha da zorlaştırdı. Takımını ve çalışanlarını önce uzaktan tanımak zorunda kalan teknik adam, değişimi bu koşullarda başlattı.
TESİSLERDEKİ 140 YILLIK ZEYTİN AĞACI
Arteta'nın kulüpte kurmak istediği yapının sembollerinden biri, antrenman tesislerine dikilen zeytin ağacı oldu.
İngiltere'nin ikliminde yaşaması konusunda başlangıçta tereddüt edilen ağacın, daha fazla özenle korunmasına karar verildi. Arsenal ile aynı yaşta olan ve bugün 140 yaşına ulaşan ağaç için en uygun yer seçildi, bakımı günlük olarak yapıldı.
Arteta açısından bu ağaç, büyütülmek istenen bir yapının sürekli ilgiye ve ortak sorumluluğa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
OYUNCULARI ŞAŞIRTAN YÖNTEMLER
Arteta, takım içindeki enerjiyi korumak için farklı yöntemlere de başvuruyor.
Tesislerde yaşayan ve terapi köpeği olarak eğitilen "Win" adlı Labrador, müzik, oyunlar, sihirbazlar ve farklı alanlardan davet edilen uzmanlar, İspanyol teknik adamın kullandığı uygulamalar arasında.
Oyuncularının her gün aynı rutine girmesini istemeyen Arteta, bu yaklaşımını şöyle açıkladı:
"Yedi yıldır birlikteyiz. Binaya geldiklerinde, 'Peki, bugün ne var?' diye düşünmelerini seviyorum. Bu yaratıcılık, onların ne hissettiğine, neye ihtiyaç duyduğuna ve ne aradığına dikkat etmekten geliyor."
"İNSAN OLARAK KORURUM, TEKNİK ADAM OLARAK KAZANMALIYIM"
Takımda aile ortamı oluşturmayı önemseyen Arteta, kadro tercihleri söz konusu olduğunda profesyonel sorumluluğunu öne çıkardığını belirtti:
"Bunu bir baba olarak öğrendim. İki taraf olduğunu unutmuyoruz: İnsani taraf ve profesyonel taraf. İnsan olarak Mikel, bu oyunculara kendi çocuklarıymış gibi bakmaya çalışacak. Ama teknik direktör Mikel'in futbol maçlarını kazanma sorumluluğu var. Bunu yapmamıza yardımcı olacak oyuncuları sahaya koymalıyım."
UNUTAMADIĞI MAÇ WEST HAM
Arteta'ya, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında alınan 3-0'lık galibiyet ile şampiyonluk yarışındaki kritik 1-0'lık West Ham galibiyetinden hangisini yeniden yaşamak istediği soruldu.
İspanyol teknik adamın tercihi, büyük gerilim altında kazandıkları West Ham karşılaşması oldu.
Arteta, "Bir yolculuğun, birçok insanın hayatını değiştirebilecek bir anın iki farklı yöne gidebildiği durumlarda futbol en üst seviyesine çıkıyor. O gün eve gittiğimde, 'Şampiyon olacağız. Bu bizim yılımız. Bunun bir nedeni var ve işi bitireceğiz' dedim" ifadelerini kullandı.
Eski kulübü Manchester City'yi ve birlikte çalıştığı Pep Guardiola'yı geride bırakarak kazanılan şampiyonluğu ise şöyle tanımladı:
"Bu sadece bir kupa değildi. Hayatımızın geri kalanında hatırlayacağımız bir andı."
"DAHA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"
Arteta, Arsenal'in geleceğine ilişkin heyecanını koruyor. Yeni kadrolar oluşturmak, taraftarlarla bağı güçlendirmek ve futbolun değişen şartlarına uyum sağlamak, önündeki hedefler arasında.
Başarının devamı için günlük gelişimin şart olduğunu vurgulayan İspanyol çalıştırıcı, "İnşa ettiğimiz şeye her gün bakarsak bunlar gerçekleşecek. Sürekli güncellenen bir yazılım gibi, onu biraz daha iyi hâle getirmeliyiz" dedi.
Arsenal ile kurduğu bağı da anlatan Arteta, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Bu kulübün kelimelerle açıklaması zor bir aurası var. Sizi kendine çeken, içinize giren ve sizinle kalan bir enerjisi var. Hala yapacak çok şey olduğunu hissediyorum. Bu daha başlangıç."
Arsene Wenger'in ağır yenilgiler için kullandığı "kalbimde bir yara" ifadesini hatırlatan Arteta, Avrupa'daki son adımı atamamanın acısını hala taşıyor.
"BU ACI BİZİ İLERİ TAŞIYACAK"
Arteta, final yenilgisine ilişkin duygularını şu sözlerle aktardı:
"Arsene'in söylediği gibi, o yara hala duruyor. Damarlarımda hala o zehir var. Orada kalmalı çünkü böyle öğreniyorsunuz. Muhtemelen benim ve herkes için çok büyük bir itici güç olacak."
Arsenal'de sekizinci sezonunu geçiren ve sözleşmesini 2031'e kadar uzatan Arteta, takımın gelişiminin tamamlanmadığını vurguladı.
22 YILLIK BEKLEYİŞİN SONU
Arsenal'in geçen sezon kazandığı Premier League şampiyonluğu, kulüp için bir kupanın çok ötesinde anlam taşıdı.
22 yıllık bekleyişin sona ermesiyle taraftarlar sokaklara dökülürken sezon sonundaki kutlama geçidine yaklaşık bir milyon kişi katıldı. Dünyanın farklı bölgelerinde de Arsenal taraftarları şampiyonluğu kutladı; New York'taki Empire State Binası takımın renkleri olan kırmızı ve beyazla aydınlatıldı.
Yeni sözleşmesi dolayısıyla hazırlanan ve taraftar mesajlarından oluşan filmi izlerken duygulanan Arteta, futbolun insanlar üzerindeki etkisine dikkat çekti:
"O anlar, insanlara neler hissettirebileceğimizi anlamanızı sağlıyor. İnsanlar, 'Hayatımızı değiştirdiniz' diyor. Birinin hayatını değiştirmek son derece önemli bir şey. Bu, büyük bir sorumluluk getiriyor. Böyle bir fırsata sahip olduğumuz için şanslıyız."
İLK GÜNDE SIRA DIŞI MESAJ
2019'da Arsenal'e döndüğünde büyük bir değişime ihtiyaç olduğunu gören Arteta, göreve başladığı ilk gün çalışanlarına alışılmışın dışında bir mesaj verdi.
Tesislerde eğitim merkezi olarak kullanılan büyük bir odayı dağıtan İspanyol teknik adam; bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları ve kabloları yere koydu. Ardından çalışanları içeri çağırarak onlara odayı birlikte düzenlemeleri için iki dakika verdi.
Arteta, o gün yaşananları şöyle anlattı:
"İki dakika sonra geri döndüğümde her şey kusursuzdu. Herkes sessizdi ve dinlemeye hazırdı. 'Bu sadece başlangıç. Başarmak istediğimiz ne varsa birlikte yapmamız gerekecek. Bunu tek başıma yapamam. Sorunumuz çok daha derin ama önümüzdeki fırsat sınırsız' dedim."
Bu yaklaşımın amacı; yönetim, çalışanlar, futbolcular ve taraftarlar arasındaki bağı yeniden kurmaktı.
Arteta, "Bunları birbirine bağlayabilirsek bir canavar yaratabiliriz" düşüncesiyle hareket ettiğini söyledi.
"HAYATIMI VE RUHUMU VERECEKTİM"
Kulübün sahipleri Stan ve Josh Kroenke'nin desteği, yeniden yapılanmanın önemli parçalarından biri oldu. Yönetimin sağladığı zaman ve mali destek, zorlu dönemlerde Arteta'nın projesini sürdürmesine yardımcı oldu.
İspanyol çalıştırıcı, görevi kabul ederken kendisine verdiği sözü de paylaştı:
"Bu inanılmaz fırsatı kabul ettiğim gün, bir hayali gerçekleştirmek ve kulübü tepeden tırnağa birbirine bağlamak için hayatımı, ruhumu, bütün bilgimi ve elimden gelenin en iyisini vereceğime karar verdim."
Arteta'nın göreve başlamasından kısa süre sonra ortaya çıkan pandemi ise bu süreci daha da zorlaştırdı. Takımını ve çalışanlarını önce uzaktan tanımak zorunda kalan teknik adam, değişimi bu koşullarda başlattı.
TESİSLERDEKİ 140 YILLIK ZEYTİN AĞACI
Arteta'nın kulüpte kurmak istediği yapının sembollerinden biri, antrenman tesislerine dikilen zeytin ağacı oldu.
İngiltere'nin ikliminde yaşaması konusunda başlangıçta tereddüt edilen ağacın, daha fazla özenle korunmasına karar verildi. Arsenal ile aynı yaşta olan ve bugün 140 yaşına ulaşan ağaç için en uygun yer seçildi, bakımı günlük olarak yapıldı.
Arteta açısından bu ağaç, büyütülmek istenen bir yapının sürekli ilgiye ve ortak sorumluluğa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
OYUNCULARI ŞAŞIRTAN YÖNTEMLER
Arteta, takım içindeki enerjiyi korumak için farklı yöntemlere de başvuruyor.
Tesislerde yaşayan ve terapi köpeği olarak eğitilen "Win" adlı Labrador, müzik, oyunlar, sihirbazlar ve farklı alanlardan davet edilen uzmanlar, İspanyol teknik adamın kullandığı uygulamalar arasında.
Oyuncularının her gün aynı rutine girmesini istemeyen Arteta, bu yaklaşımını şöyle açıkladı:
"Yedi yıldır birlikteyiz. Binaya geldiklerinde, 'Peki, bugün ne var?' diye düşünmelerini seviyorum. Bu yaratıcılık, onların ne hissettiğine, neye ihtiyaç duyduğuna ve ne aradığına dikkat etmekten geliyor."
"İNSAN OLARAK KORURUM, TEKNİK ADAM OLARAK KAZANMALIYIM"
Takımda aile ortamı oluşturmayı önemseyen Arteta, kadro tercihleri söz konusu olduğunda profesyonel sorumluluğunu öne çıkardığını belirtti:
"Bunu bir baba olarak öğrendim. İki taraf olduğunu unutmuyoruz: İnsani taraf ve profesyonel taraf. İnsan olarak Mikel, bu oyunculara kendi çocuklarıymış gibi bakmaya çalışacak. Ama teknik direktör Mikel'in futbol maçlarını kazanma sorumluluğu var. Bunu yapmamıza yardımcı olacak oyuncuları sahaya koymalıyım."
UNUTAMADIĞI MAÇ WEST HAM
Arteta'ya, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında alınan 3-0'lık galibiyet ile şampiyonluk yarışındaki kritik 1-0'lık West Ham galibiyetinden hangisini yeniden yaşamak istediği soruldu.
İspanyol teknik adamın tercihi, büyük gerilim altında kazandıkları West Ham karşılaşması oldu.
Arteta, "Bir yolculuğun, birçok insanın hayatını değiştirebilecek bir anın iki farklı yöne gidebildiği durumlarda futbol en üst seviyesine çıkıyor. O gün eve gittiğimde, 'Şampiyon olacağız. Bu bizim yılımız. Bunun bir nedeni var ve işi bitireceğiz' dedim" ifadelerini kullandı.
Eski kulübü Manchester City'yi ve birlikte çalıştığı Pep Guardiola'yı geride bırakarak kazanılan şampiyonluğu ise şöyle tanımladı:
"Bu sadece bir kupa değildi. Hayatımızın geri kalanında hatırlayacağımız bir andı."
"DAHA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"
Arteta, Arsenal'in geleceğine ilişkin heyecanını koruyor. Yeni kadrolar oluşturmak, taraftarlarla bağı güçlendirmek ve futbolun değişen şartlarına uyum sağlamak, önündeki hedefler arasında.
Başarının devamı için günlük gelişimin şart olduğunu vurgulayan İspanyol çalıştırıcı, "İnşa ettiğimiz şeye her gün bakarsak bunlar gerçekleşecek. Sürekli güncellenen bir yazılım gibi, onu biraz daha iyi hâle getirmeliyiz" dedi.
Arsenal ile kurduğu bağı da anlatan Arteta, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Bu kulübün kelimelerle açıklaması zor bir aurası var. Sizi kendine çeken, içinize giren ve sizinle kalan bir enerjisi var. Hala yapacak çok şey olduğunu hissediyorum. Bu daha başlangıç."