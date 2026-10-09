Beşiktaş'tan Baskonia deplasmanında zafer!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'ya konuk oldu.
Buesa Arena'da oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 92-84 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ İSPANYA'DA KAZANDI
Karşılaşma boyunca etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, mücadeleyi 92-84 kazanmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla EuroLeague'de bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.
Kosner Baskonia ise sahasında oynadığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Buesa Arena'da oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 92-84 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ İSPANYA'DA KAZANDI
Karşılaşma boyunca etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, mücadeleyi 92-84 kazanmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla EuroLeague'de bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.
Kosner Baskonia ise sahasında oynadığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.