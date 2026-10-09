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Beşiktaş'tan Baskonia deplasmanında zafer!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda Kosner Baskonia'yı 92-84 mağlup ederek bu sezon organizasyondaki ikinci galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 23:40
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Baskonia deplasmanında zafer!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'ya konuk oldu.

Buesa Arena'da oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 92-84 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ İSPANYA'DA KAZANDI

Karşılaşma boyunca etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, mücadeleyi 92-84 kazanmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla EuroLeague'de bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

Kosner Baskonia ise sahasında oynadığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

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