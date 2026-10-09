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Barış Alper Yılmaz'dan eleştiriler için cevap!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 22:24 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 22:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz'dan eleştiriler için cevap!
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Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, "Mutluyuz, milli aradan sonra yoğun bir fikstür içerisindeyiz, kolay değil. Kasımpaşa'yı da tebrik ederim, iyi mücadele ettiler. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu maçı kazanacağımıza inanıyordum. Golü beni atmam önemli değil. Mutluyuz, yola devam edeceğiz." dedi.

Kendisi hakkındaki eleştiriler için de konuşan Barış Alper Yılmaz, "Taraftarlar, benim ailem. Aile içinde ufak problemler olabiliyor. Sosyal medyada yansıma olarak beni gösterebiliyorlar. Ben iyi insan olmak istiyorum ve onlar da bunu biliyorlar ve bu yanımı seviyorlar. Zaman zaman formum düşüyor, hep iyi performans göstermek isterim ama olmuyor. Onlara her zaman iyi bir Barış Alper Yılmaz göstermek istiyorum. Benimle aralarında çok farklı bir bağ var. Onları hep mutlu edeceğim ve inşallah bunu hep hep yapacağım." sözlerini sarf etti.

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